Streit um Hallenpläne in Pfuhl: Chef des FC Burlafingen tritt zurück

Der FC Burlafingen-Vorsitzende Erich Niebling hat die Baupläne der neuen Sporthalle in Pfuhl kritisiert. Nun zieht er persönliche Konsequenzen.

Gerade acht Tage ist es her, dass Erich Niebling in seinem Amt als Vorsitzender des FC Burlafingen bestätigt wurde. Nun steht plötzlich auf der Homepage des Vereins, dass er diese Position am Mittwoch nach 17 Jahren überraschend niedergelegt hat. Für eine Bestätigung gegenüber unserer Redaktion war er am Donnerstag nicht zu erreichen. Hintergrund für seine Entscheidung dürfte jedoch ein vereinsinterner Streit sein.

Vertreter des FC Burlafingen, des SV Oberelchingen und des TSV Pfuhl planen am Schulzentrum Pfuhl ein gemeinsames Schulsport-Leistungszentrum zu bauen – inklusive neuer Sporthalle mit mindestens 2000 Zuschauerplätzen (wir berichteten). Diese Idee hatte zu Differenzen zwischen Niebling und Anton Glöckler, Vorsitzender des Fördervereins der Burlafinger Handballer, geführt. Niebling beklagte, nicht frühzeitig in die Projektpläne eingeweiht gewesen und übergangen worden zu sein. Bezüglich dieser Aussagen sprach Glöckler hingegen vor wenigen Tagen gegenüber unserer Redaktion von einem „großen Missverständnis“. Auch er war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.



Zum Hintergrund: Weil die Hallenkapazitäten aus Sicht der Verantwortlichen nicht ausreichen, planen die drei Vereine das gemeinsame Projekt. Ihr Vorhaben stellten sie vor knapp zwei Wochen bei einem offiziellen Pressegespräch vor. Unter der Woche seien die Räumlichkeiten oft überbelegt und auch der Zustand könne besser sein, hieß es ferner. Zudem solle die Präsentation des Spitzensports und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen verbessert werden. Der FC-Vorsitzende Niebling war bei dem Pressegespräch damals nicht anwesend, vertreten wurde er stattdessen von Handball-Förderer Glöckler. Überraschend kritisierte Niebling das Projekt öffentlich: Auf der Jahreshauptversammlung des FC Burlafingen erklärte er, dass er von den Plänen der drei Vereine überrascht worden sei. Der FC-Vorsitzende Niebling sprach zudem davon, dass eine neue Halle schätzungsweise zehn Millionen Euro kosten werde – und selbst bei einem Eigenanteil der drei Vereine von 20 Prozent die Möglichkeiten des Burlafinger Vereins überschritten seien.

Beiden Aussagen widersprach Anton Glöckler wenige Tage später im Gespräch mit unserer Redaktion. Bereits Ende Januar habe er im Ausschuss des FC Burlafingen über die laufenden Gespräche mit den anderen beiden Vereinen gesprochen. Für Glöckler sei die Aussage Nieblings, der Vereinsvorstand sei bei den Planungen außen vorgelassen worden, „schwer nachzuvollziehen“. Der Handball-Förderer betonte: „Ich will nicht, dass es so rüber kommt, dass wir gegeneinander arbeiten.“ Ebenfalls nicht nachvollziehen konnte Glöckler „die Summen, die im Raum stehen“. Beim offiziellen Pressegespräch wurden die Kosten für das Projekt auf etwa fünf Millionen Euro beziffert. Nach bisherigen Plänen soll die Kommune 60 Prozent tragen.

Ob es allerdings tatsächlich zu der Umsetzung des geplanten Projekts kommt, ist weiter fraglich. Der FC Burlafingen jedenfalls wird zunächst von Nieblings bisherigen Stellvertreter Steffen Kaas geleitet. (loto)

