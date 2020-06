14:19 Uhr

Streit zwischen zwei Männern in Senden endet vor dem Haftrichter

Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft aneinandergeraten. Wie die Polizei Weißenhorn berichtet, wurde ein 40-Jähriger von einem Gleichaltrigen angespuckt und ins Gesicht geschlagen. Als die Polizei kam, stellten die Beamten fest, dass der Geschlagene wegen eines vorangegangenen Gerichtsverfahrens unter Führungsaufsicht stehe und keinen Alkohol trinken darf. Der Mann war bei dem Vorfall laut Polizeibericht erheblich alkoholisiert. Außerdem soll ein Haftbefehl gegen den Angegriffenen bestehen. Der Mann wurde festgenommen und am gleichen Tag beim Haftrichter vorgeführt. (az)

