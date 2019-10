12:04 Uhr

Stromausfall legt EDV im Weißenhorner Rathaus lahm

Weil die EDV der Weißenhorner Stadtverwaltung bei einem Stromausfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist das Rathaus am Montag und vielleicht auch am Dienstag geschlossen.

Weil es Probleme mit der Technik bei der Stadtverwaltung gibt, muss das Rathaus Montag und vielleicht auch Dienstag schließen.

Der Stromausfall, der in der Nacht auf Donnerstag Teile von Weißenhorn und Roggenburg lahmgelegt hat, wirkt sich auch auf die Arbeit der Stadtverwaltung aus. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sei die EDV im Rathaus durch den Ausfall in Mitleidenschaft gezogen worden. Das habe zur Folge, dass das Rathaus voraussichtlich am Montag, 7. Oktober, geschlossen bleiben muss. Eventuell müsse auch am Dienstag, 8. Oktober, ein Schließtag eingelegt werden, heißt es weiter. Aktuelle Informationen dazu will die Verwaltung auf der städtischen Internetseite bekannt geben. Am Freitag war die Stadtverwaltung zwar telefonisch erreichbar, E-Mails funktionierten allerdings nicht.

Am Mittwochabend gingen auch in Roggenburg die Lichter aus

Wie berichtet, gingen am Mittwochabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht in Hunderten Haushalten im Weißenhorner Stadtgebiet und im Roggenburger Gemeindegebiet die Lichter aus. Grund dafür war nach Angaben des regionalen Energieversorgers Ewag ein Isolaterbrand an einer Stromleitung zwischen Ingstetten und Roggenburg. Dieser wurde vermutlich durch ein Unwetter ausgelöst. (az)

Mehr über den Stromausfall lesen Sie hier:

Unwetter verursacht Stromausfall

Themen folgen