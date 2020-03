Studie der Uni Ulm: Was bringt der Gratis-Nahverkehr?

Plus Die Universität Ulm hat untersucht, welche Auswirkungen der Gratis-Nahverkehr an Samstagen hat. Die Ergebnisse sind erfreulich, in einem Punkt jedoch ernüchternd.

Seit bald einem Jahr können Bürger in Ulm und Neu-Ulm samstags kostenlos mit Bus und Straßenbahn fahren. Bis zum Abschluss der Großbaustellen am Hauptbahnhof soll das so bleiben, also etwa bis Herbst 2022. Doch taugt der Gratis-Nahverkehr auch als Langzeitmodell? Wissenschaftler der Universität Ulm haben in einer Studie untersucht, wie sich das Angebot auf die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Doppelstadt auswirkt. Dazu wurden mehr als 4200 Fahrgäste befragt. Die Ergebnisse wurden jetzt im Rathaus vorgestellt.

„Der kostenlos angebotene Nahverkehr an Samstagen führt in Ulm und Neu-Ulm zu einer verstärkten ÖPNV-Nutzung. Besonders nachgefragt wird das Gratis-Angebot insbesondere von Menschen, die ansonsten nur gelegentlich oder eher selten mit Bussen oder Straßenbahnen unterwegs sind“, erläuterte Andreas Rebholz vom Institut für Nachhaltige Unternehmensführung der Universität Ulm.

Ulmer Wissenschaftler: Keine "Kannibalisierungseffekte" erkennbar

Anders als vermutet, kamen die Fahrgastzuwächse nicht vorrangig durch „Kannibalisierungseffekte“ zustande. Das wäre der Fall, wenn vor allem Fußgänger und Radfahrer auf Bus und Bahn umsteigen, weil diese Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf Lärm, Abgase und Energiebilanz sowieso als unproblematisch gelten. „Stattdessen zeigte sich, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der Nahverkehrsnutzer, die sich aufgrund des kostenlosen Angebots für eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet Ulm / Neu-Ulm entschieden haben, dafür ihr Auto zu Hause stehen ließen“, sagte Rebholz.

Mehr als 40 Prozent hätten ohne das Angebot nicht Bus oder Bahn genutzt

40,3 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Fahrt mit Bus oder Tram ohne das Gratis-Angebot an Samstagen nicht angetreten hätten. Mehr als die Hälfte, nämlich 53,8 Prozent, aus dieser Gruppe hätte alternativ das Auto genutzt. 16,3 Prozent wären ansonsten mit dem Rad gefahren, 13,6 Prozent zu Fuß gegangen, 12,1 Prozent hätten den Weg gar nicht zurückgelegt. 52,3 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass sie seit der Einführung des Angebots den Nahverkehr an Samstagen häufiger nutzen. 38,2 Prozent glauben, dass sich ihr Nutzungsverhalten an Samstagen nicht verändert hat.

Auf das Verhalten an Werktagen wirkt sich der Gratis-Samstag so gut wie gar nicht aus

Die Ergebnisse zeigten allerdings auch, dass mit sogenannten „Spill-Over-Effekten“ nicht zu rechnen ist. Das bedeutet: Die positiven Samstags-Effekte haben so gut wie keine Auswirkung auf das Nutzerverhalten an Werktagen sowie an Sonntagen. 61 Prozent der Befragten gaben an, dass sich ihr ÖPNV-Nutzungsverhalten von Sonntag bis Freitag nicht verändert hat. 11,5 Prozent sagten, dass sie an diesen Tagen häufiger Bus und Bahn fahren, 15,6 Prozent nutzen dagegen unter der Woche seltener den ÖPNV, seit es das Samstags-Angebot gibt.

Befragt wurden die Fahrgäste auch nach ihren zukünftigen Nutzungsabsichten. 42,2 Prozent der Befragten glauben, dass sie gleich viel fahren werden, wenn das kostenlose Angebot wegfällt. 35,7 Prozent meinen, dass sie dann seltener fahren, 10,7 Prozent geben an, dann häufiger zu fahren. Im Frühjahr und Sommer soll es eine weitere Befragung geben, dann allerdings in Parkhäusern. Dabei geht es unter anderem um die Frage, warum die Park-and-ride-Angebote der Stadt so wenig angenommen werden.

Fahrgastzahlen an Samstagen steigen um 50 bis 60 Prozent

Der Schub für den Nahverkehr an Samstagen ist offensichtlich: Laut Oberbürgermeister Gunter Czisch gab es auf den SWU-Linien einen Anstieg der Fahrgastzahlen von 50 bis 60 Prozent. Die Zahl der Autos in den städtischen Parkhäusern sei dagegen nahezu unverändert, mit Ausnahme des Deutschhauses, wo Bauarbeiten für einen leichten Rückgang sorgten. Das heißt: „Es sind mehr Menschen in der Stadt. Das freut uns, damit haben wir unser Ziel erreicht“, sagte der OB. Denn es sei bei dem Angebot in erster Linie um eine Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt gegangen.

Uni Ulm: Gratis-Nahverkehr allein bewirkt noch keinen Umstieg

Das starke Plus bei den Fahrgastzahlen an Samstagen könne nicht ausschließlich auf den Gratis-ÖPNV zurückgeführt werden, verdeutlichte Torsten Fisch , der kommissarische Leiter der Abteilung Mobilität der Stadt Ulm. Die Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 2 und die Einführung des Zehn-Minuten-Takts an Samstagen hätten ihren Teil dazu beigetragen. Die Wissenschaftler der Uni Ulm bezweifeln ebenfalls, dass Gratis-Angebote allein für eine dauerhafte Verkehrsverlagerung ausreichen. „Um Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen, bedarf es einer ganzen Reihe an zusätzlichen Maßnahmen“, sagte Professor Martin Müller. „Dazu gehören auf jeden Fall der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und eine Verbesserung der Angebote.“ Andere Studien kommen zu der Erkenntnis: Es bringt mehr, den Autoverkehr unattraktiver zu machen, als den ÖPNV günstiger oder kostenlos.

Die Stadt Ulm gibt 20 Millionen Euro im Jahr für den Nahverkehr aus

„Die Stadt muss überlegen, was sie dauerhaft leisten kann“, sagte Gunter Czisch. Ulm gebe derzeit 20 Millionen Euro im Jahr für den Nahverkehr aus. Allein für den Gratis-Samstag zahlt die Stadt 1,1 Millionen jährlich. Nach dem Ende der Baustellen werde der Ulmer Gemeinderat deshalb eine politische Entscheidung treffen müssen, so Czisch. Und klar sei auch: Eine umfassende Verbesserung des Angebots im Nahverkehr sei nur gemeinsam mit den Landkreisen möglich.

