08:00 Uhr

"Stunde der Gartenvögel": Bürger sollen wieder Piepmätze zählen

Die Bürger im Landkreis Neu-Ulm können sich auch in diesem Jahr an dem Projekt "Stunde der Gartenvögel" beteiligen. Was man tun muss: Eine Stunde lang Vögel zählen.

Dieser Termin fällt nicht aus: Auch dieses Jahr ist die Bevölkerung bei der „Stunde der Gartenvögel“ wieder dazu aufgerufen, am Muttertagswochenende – vom 8. bis 10. Mai – eine Stunde lang die Vögel im eigenen Umfeld zu beobachten und die Beobachtungen zu melden. Mit der Aktion wollen die Naturschutzverbände Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) und Naturschutzbund Deutschland (Nabu) den Blick der Menschen auf die erstaunliche Vielfalt in ihrer direkten Nachbarschaft lenken und erfahren, wie sich die Vogelwelt im Siedlungsraum entwickelt. Deshalb sei jede Meldung wichtig, auch wenn zur Zählzeit kein Vogel im Garten zu sehen sein sollte. In diesem Jahr erhoffen sich LBV und Nabu durch eine hohe Teilnehmerzahl Aufschluss darüber, wie sich die Trockenheit des vergangenen Jahres auf den Bruterfolg der häufigen Arten ausgewirkt hat.

Ralf Schreiber, Diplombiologe und Pressesprecher der Kreisgruppe Neu-Ulm des LBV, hat übrigens noch einen Tipp für Gartenbesitzer, die der Buchsbaumzünsler ärgert: „Meisen und Spatzen haben inzwischen gelernt: Der Buchs macht satt.“ Die Vögel würden den Buchsbaumzünsler massiv eindämmen. Er rät deshalb dazu, jetzt noch ein Vogelhäuschen nahe der Buchsbäume aufzustellen.

"Stunde der Gartenvögel": So machen Sie mit

Die Ergebnisse der Zählung kann man direkt auf der Internetseite der "Stunde der Gartenvögel" eingeben; hier gibt es auch Bestimmungshilfen und weitere Infos. Man kann seine Meldung auch per Post an den LBV, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein, schicken oder sie 9. und 10. Mai von 10 bis 18 Uhr kostenfrei telefonisch (0800/1157115) durchgeben. Wer teilnimmt, kann übrigens Preise gewinnen, auch das schönste Vogelfoto wird prämiert. Die LBV-Kreisgruppe Neu-Ulm verlost zudem unter allen, die im Kreis mitmachen und ein Foto oder einen Screenshot von der ausgefüllten Eingabe-Maske an die Mailadresse neu-ulm@lbv.de schicken, drei Bestimmungsbücher „Gartenvögel“. (aat)

