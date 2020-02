vor 18 Min.

Sturm „Sabine“ führt zu 150 Einsätzen im Kreis Neu-Ulm

Auch am Dienstag mussten die Feuerwehren mehrfach ausrücken, allerdings war deutlich weniger los als am Tag davor.

Insgesamt hat es laut Kreisbrandrat Bernhard Schmidt bis Dienstagnachmittag etwa 150 sturmbedingte Einsätze im Kreis Neu-Ulm gegeben.

37 Bilder "Sabine" richtet im Landkreis Neu-Ulm einige Schäden an Bild: Wilhelm Schmid & Alexander Kaya

Nach einer Wetterberuhigung am Montagabend sei am frühen Dienstagmorgen ein zweites Sturmtief über den Landkreis gezogen. Zwischen 1.58 und 6.27 Uhr wurden die Feuerwehren zu 17 Einsätzen gerufen. Es handelte sich größtenteils um umgestürzte Bäume oder Äste, die auf die Straße gefallen waren – erst in Beuren, dann zwischen Osterberg und Babenhausen, und schließlich in Illertissen. Kurz vor halb sieben war die Feuerwehr außerdem in Neu-Ulm im Einsatz. Am früheren „Sport Sohn“-Gebäude gab es einen Schaden am Dach. Beim Familienzentrum wurde vorsorglich ein Teil des Gehwegs und der Straße abgesperrt. Dort war ein Dachziegel heruntergefallen.

Auf der B10 in Neu-Ulm fällt ein Baumstück auf ein fahrendes Auto

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat weitere Unfälle gemeldet, die sich am Montag ereignet haben. So ist auf der B10 in Neu-Ulm wegen einer heftigen Böe der obere Teil eines Baums abgebrochen und auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der 31-jähriger Fahrer, welcher von der Adenauerbrücke kommend in Richtung Senden unterwegs war, blieb unverletzt und kam mit einem gehörigen Schrecken davon. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 5000 Euro an.

Gartentisch und Verkehrsschild prallen wegen Sturm gegen Autos

Im Margarethenweg wurde ein Gartentisch vom Wind erfasst und prallte gegen ein geparktes Auto. In der Konrad-Zuse-Straße geriet gegen 16 Uhr ein leerer Lkw-Anhänger durch den Sturm in Bewegung, wurde etwa zwei Meter nach hinten geschoben und stieß gegen einen VW Golf. In der Otto-Hahn-Straße wurde ein Verkehrsschild gegen ein Auto geschleudert. Auf der A7 wurden an einem Lastwagengespann Teile eines Deckels abgerissen und ein Schild beschädigt. Herumfliegende Teile trafen einen nachfolgenden Sattelzug sowie zwei Autos. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 11000 Euro.

Der Zugverkehr im Landkreis Neu-Ulm lief nach Angaben der Deutschen Bahn am Dienstagnachmittag wieder normal. (mru)

