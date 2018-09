22.09.2018

Sturz von der Schachtel in den Tod

Mann ertrinkt nach Bootsfahrt in Donau

Ulm Ein Mann ist am Donnerstagabend in Ulm in die Donau gestürzt und ertrunken. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr an der Bootsanlegestelle beim Kraftwerk in der Talflinger Straße. Der Mann gehörte zu einer Gruppe, die eine Ausfahrt mit einer Ulmer Schachtel gemacht hatte. Beim Verlassen des Boots stürzte der 66-Jährige ohne Fremdeinwirkung in die Donau und tauchte zwischen zwei angelegten Booten unter.

Die Anwesenden verständigten sofort den Notruf. Zahlreiche Helfer trafen kurz darauf am Unfallort ein und starteten eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion. Rettungstaucher fanden den Mann 25 Minuten nach dem Unfall in drei Meter Tiefe. Der 66-jährige konnte jedoch nicht mehr gerettet werden. Er ist am Freitagvormittag in einer Klinik gestorben. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. (az)

