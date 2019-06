00:34 Uhr

Süßes fair genießen

Senden will als Fair-Trade-Stadt viele Produkte anbieten – wie etwa Schokobananen

Von Angela Häusler

Weitere Mitstreiter gewinnen und über den fairen Handel informieren ist derzeit das Ziel der Steuerungsgruppe Fair Trade. Wenige Wochen nach der Auszeichnung Sendens als Fair-Trade-Stadt bildete ein Infoabend den Auftakt.

Expertin Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern erläuterte den rund 40 Zuhörern die Grundlagen des fairen Handels. Der hat zum Ziel, auch Produzenten aus armen Ländern gerechte Handelsbedingungen zu schaffen. Das geschehe auch durch faire Preisgestaltung, die die Existenzbedingungen im jeweiligen Land berücksichtigt und den Herstellern einen Mindestpreis garantiert, zu dem sie ihre Waren verkaufen können. Die Vermeidung von Kinderarbeit und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen sowie die Beratung von Kleinproduzenten in Sachen Vermarktung gehört dazu. „Der faire Handel garantiert soziale Mindeststandards und geht noch darüber hinaus“, erklärte Dersch.

Zu haben sind die Produkte in den mehr als 900 Weltläden in Deutschland und in immer mehr Supermärkten. Verbraucher können sich an verschiedenen Siegeln orientieren. Die bekanntesten sind das Fairtrade-Produktsiegel sowie das Gepa-Siegel. Mittlerweile gebe es eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten, die über die Bereiche wie Kaffee, Früchte, Schokolade oder Kunsthandwerk hinausgeht. So sind heute auch Schmuck oder Textilien aus fairem Handel zu haben – sogar ein faires Mobiltelefon und eine faire Computermaus.

Auch Sendener Geschäfte verkaufen fair gehandelte Waren. Der jüngste Neuzugang ist durch die Steuerungsgruppe auf diese Idee gekommen. Denn aus ihrer Runde stammt der Gedanke, Schokobananen mit fair gehandelten Bananen herzustellen und zu verkaufen, wie es bereits an der städtischen Wirtschaftsschule geschehen ist. Auf Anregung der Gruppe hat die Sendener Bäckerei Brenner die Idee aufgegriffen und am Infoabend die ersten fairen Schokobananen zum Probieren ausgeliefert. Die Gebäcke kamen gut an. Solche gibt es künftig in den Filialen des Unternehmens zu kaufen, erzählte Senior-Chef Franz Brenner.

