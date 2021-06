Video von Suizid am Ulmer Münster im Internet aufgetaucht: Polizei ermittelt

Ein Video eines Suizids am Ulmer Münster ist im Internet aufgetaucht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach einem Suizid am späten Samstagabend am Ulmer Münster ist im Internet ein Video ausgetaucht. Jetzt ermittelt die Polizei und will herausfinden, wer das Video hergestellt und veröffentlicht hat.

Demnach rief ein Zeuge kurz vor Mitternacht die Polizei, weil er beobachtete, wie ein Mann auf den Turm einer Ulmer Kirche kletterte. Später sprang der Mann in die Tiefe und starb.

Ein Unbekannter hatte das Geschehen gefilmt. Später kursierte dieses Video im Internet. Die Polizei hat nun umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und sucht denjenigen, der das Video hergestellt und veröffentlicht hat. (AZ)

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.