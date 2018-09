04.09.2018

Swingender Herbst an der Donau

Jazz-Verein legt neues Programm vor

Neu-Ulm/Ulm Der Verein zur Förderung des New Orleans Jazz ist aus den Ferien zurück – und bietet seinen Mitgliedern und allen Freunden des traditionellen Jazz ein vielseitiges Herbst- und Winterprogramm. Los geht es am Freitag, 14. September, um 20 Uhr in der Offenhauser Schlössle-Brauerei mit dem JazzZoneTrio des Ulmer Drummers Peter Gruber. Als Gastsolist ist Saxofonist Duke Seidmann aus der Schweiz.

Auch das zweite Konzert Leroy Jones & Uli Wunner’s Jazz Ceole (Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr) findet im Schlössle statt. Der Klarinettist und Saxofonist Wunner und der Trompeter Jones feiern in diesem Jahr ihre 20-jährige musikalische Zusammenarbeit. Begleitet werden sie von einer Rhythmusgruppe mit dem Bassisten Karel Algoed, dem Pianisten Harry Kanters und dem Drummer Stephan Treuter.

Als Sensation der Saison bezeichnet der Verein das nächste Konzert: Die Chicago Stompers sind die altersmäßig jüngste Hot-Jazz-Formation aus Italien. Sie konzentrieren sich vorwiegend auf das Repertoire der amerikanischen Orchester, die zwischen 1924 und 1933 aktiv waren. Sie treten am Freitag, 23. November, um 20 Uhr im Stadthaus Ulm auf.

Die Saison ist damit aber noch nicht zu Ende: Weit mehr als 50 Jahre Jazz made in Karlsruhe erwartet die Zuhörer am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr: Die All Stars gastieren mit ihrem Quintett im Restaurant Teutonia in der Friedrichsau. Sie präsentieren swingende Jazz-Klassiker der 30er- und 40er-Jahre. Ein Wiedersehen mit Heinz Dauhrer gibt es dann am Freitag, 11. Januar, um 20 Uhr, dann wieder im Schlössle. Der Trompeter hat die Position des kürzlich verstorbenen Bandleaders Pit Müller in der Hot Stuff Jazzband eingenommen. (az)

Vorverkauf Karten für die Chicago Stompers gibt es unter ulmtickets.de, für alle anderen Konzerte genügt der Gang zur Abendkasse.

