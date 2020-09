vor 27 Min.

Syrer aus dem Landkreis Neu-Ulm veröffentlicht IS-Video im Internet

Plus Ein 45-Jähriger aus dem Kreis Neu-Ulm teilt ein Video, darin sieht man die Flagge des IS, Feuergefechte und Hinrichtungsszenen - offenbar aber keinen Extremismus.

Von Sophia Huber

Mehrmals sieht man im Video die Flagge des „Islamischen Staats“, mehrmals Kämpfe und Kriegsszenen. Sogar die Vorbereitung einer Hinrichtung sowie gefesselte Sklaven, die geköpft werden sollen, werden gezeigt. Außerdem bereitet in einer Szene ein junger Mann aller Wahrscheinlichkeit nach ein Selbstmordattentat vor. Geteilt hat dieses Video ein 45-jähriger Mann, der im südlichen Landkreis Neu-Ulm wohnt.

Der Mann wurde bereits schuldig gesprochen, jetzt legte er Einspruch ein

In der Gerichtsverhandlung am Montag sollte es nicht um die Gründe oder Motive des Angeklagten gehen, sondern um den Einspruch, den der aus Damaskus stammende Täter im April dieses Jahres einlegte. Schuldig gesprochen wurde er nämlich bereits, das Urteil war jedoch noch nicht rechtskräftig. Um die Motive des Mannes, diese verbotenen Symbole zu teilen, ging es letztendlich trotzdem.

Wie die Staatsanwaltschaft Memmingen dem Angeklagten vorwarf, wurde im Video mehrfach die Fahne des IS, die im oberen Bereich den ersten Teil der Schahada, des islamischen Glaubensbekenntnisses abbildet, gezeigt: Das Verbreiten solcher Symbole verfassungswidriger Organisationen ist in Deutschland verboten und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. In diesem Fall wurde der Schuldige bereits zu einer Strafe von 30 Tagessätzen verurteilt.

Richter Thorsten Tolkmitt fragte den Syrer nach dessen Ziel des Einspruchs. Mithilfe eines Dolmetschers erklärte der 45-Jährige, dass er eigentlich gegen solche Videos sei. „In diesem Film wurde aber die Organisation kritisiert und über die Nachteile des IS gesprochen“, sagte der Angeklagte. Einen Verteidiger hatte er am Montag nicht, dieser sagte ab und wollte den Beschuldigten nicht mehr vertreten.

Das Video soll von einem Politsatiriker aus Ägypten stammen

Das Video „gehöre“ Bassem Youssef, erläuterte der Schuldige. Youssef ist ein ägyptischer Politsatiriker, der im Zuge der Ägyptischen Revolution 2011 bekannt wurde und satirische Kurzfilme auf Youtube hochlud. Im März 2013 ordnete jedoch der ägyptische Generalstaatsanwalt die Festnahme Youssefs an. Laut dem Spiegel wurde ihm Präsidentenbeleidigung, Islam-Verleumdung und Verbreitung falscher Behauptungen vorgeworfen. Gegen eine Kaution sei er jedoch wieder freigelassen worden. Mittlerweile soll Youssef in Amerika leben.

Der 45-Jährige erklärte dem Gericht, dass das Video keine Werbung für den IS sei, sondern zeigen soll, „was uns die Organisation angetan hat“. In Deutschland wäre Youssef als gemäßigter Mensch bekannt, so der im südlichen Landkreis lebende Vater von sechs Kindern. Tatsächlich wurde das Video bei einer islamwissenschaftlichen Bewertung als nicht extremistisch eingestuft, bestätigte Tolkmitt. Doch der Richter gab dem Schuldigen zu verstehen, dass er zwar den Inhalt des Videos nicht verstehe, das Verbreiten der Flagge aber eindeutig eine Straftat sei. „Das Video wurde auch von Personen auf Facebook gesehen und hat drei Mal den Daumen hoch bekommen“, sagte der Richter weiter.

Der syrische Mann zog den Einspruch zurück: Ihm ging es um die Moral

„Was wollen Sie mit ihrem Einspruch erreichen“, fragte Tolkmitt den 45-Jährigen. Es ginge ihm um die moralische Sache, so der Schuldige. „Ich will klarstellen, dass ich nicht für den IS bin“, sagte er weiter. Die Darstellungen im Video hätten zur Veranschaulichung der schlimmen Taten gedient. „Für Sie ist es das Sinnvollste, den Einspruch zurückzunehmen“, empfahl Tolkmitt. Ansonsten müsse der arbeitslose Familienvater noch mehr zahlen, als die bereits verhängten 30 Tagessätze.

Der Strafbefehl ist rechtskräftig. Die Tat taucht jedoch nicht in der Strafakte des 45-Jährigen auf: Erst ab einer Strafe von 90 Tagessätzen wäre das der Fall.

