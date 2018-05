18.05.2018

Tänzerin in Not

Rudolf Dentlers „Sophitia“, die lange den Platz vor dem Theater prägte, hat an ihrem neuen Standort schweren Schaden genommen. Wie geht es mit der Figur jetzt weiter?

Von Dagmar Hub

Die tanzende Weisheit Sophitia hat schwer gelitten in ihrer Zeit im Ulmer Fischerviertel: Die Figur aus Edelstahl, 1999 vom Künstler Rudolf Dentler entworfen und am 16. April 2000 auf dem Herbert-von-Karajan-Platz am Theater Ulm enthüllt, kam im Zuge der Bauarbeiten für die Straßenbahnlinie 2 vor die Goldschmiede in der Gerbergasse, in der Dentler gearbeitet hatte und die jetzt seine Witwe Gisela und seine Tochter Ira betreiben. Dort wurde sie seitdem zwei Mal beschädigt – beim letzten Mal so stark, dass sie möglicherweise irreparabel ist. Eigentlich sollte die Figur einer anmutigen Tänzerin in naher Zukunft ans Theater zurück; der Ulmer Gemeinderat diskutierte jüngst über einen Standort in der Nähe des Podiums oder auf der Terrasse oberhalb des Eingangs.

Gisela Dentler, die Erbin des Kunstwerkes, kümmert sich derzeit um einen Kostenvoranschlag für die Reparatur: Betrunkene hatten sich an die Figur gehängt und den Arm, der über eine Berührung von Arm und Bein die einzige Verbindung zwischen Oberkörper und Beinen ist, derart beschädigt, dass diese entscheidende Verbindung unrettbar zerstört ist. „Wir hatten die Polizei da“, erzählt Gisela Dentler. Randale gebe es im Fischerviertel nachts öfter, und bereits zuvor sei die Figur etwa vor zwei Jahren einmal mutwillig beschädigt worden. Die letzte Beschädigung aber werde sie mehrere Tausend Euro kosten – falls eine Reparatur durch den Austausch des völlig verbogenen Armes möglich ist. Wenn nicht, möchte sie notfalls eine Kopie der auf einem tonnenschweren Betonblock montierten Figur anfertigen lassen – die dann aber immer nur eine Kopie des für Ulm geschaffenen Originals sein wird.

„Das sind wir Rudi schuldig“, sagt Gisela Dentler. Ihr im September 2006 verstorbener Mann, der „König von Ulm“ genannte Goldschmied und Künstler, den Menschen auch durch seine alljährlichen Thronreden am Schwörmontag kannten, liebte das Ballett leidenschaftlich und war auch selbst bis ins Alter ein begabter Tänzer. Die Leichtigkeit des Tanzes wie die disziplinierte Arbeit, die hinter dieser Anmut steckt, entsprachen seinem Wesen. Einmal sogar, 1993, durfte er am Bolschoi-Theater in Moskau tanzen. In St. Petersburg, wo, wie auch in Moskau, New York, Tokio und Berlin, Arbeiten Dentlers in Museen gezeigt werden, steht vor dem Waganowa-Museum eine etwas kleinere Kopie der Ulmer Sophitia, bei deren Enthüllung am Palmsonntag 2000 Rudolf Dentler gesagt hatte, dass die Figur „zum Schutz des Balletts“ geschaffen sei.

Bald nach Beginn der Arbeiten an der neuen Straßenbahnlinie hatte Gisela Dentler einen Anruf erhalten, dass die Figur inmitten des Abraums stehe und zu befürchten sei, dass sie entsorgt werde. Auf eigene Kosten hatte sie die Sophitia dann ins Fischerviertel bringen lassen. Für ihre Rückkehr ans Theater setzen sich eine ganze Reihe von Ulmer Stadträten ein, darunter vor allem die FWG-Fraktion. Nach Reaktionen von Theaterbesuchern ist Gisela Dentler überzeugt, dass sich auch die meisten von ihnen eine Rückkehr der Figur ans frisch sanierte Theater wünschen.

„Die Entscheidung, ob die Sophitia repariert werden kann oder ob wir eine Kopie brauchen, muss jetzt schnell geschehen“, sagt Gisela Dentler. Ihr verstorbener Mann habe sich dem Gemeinwesen Ulms sehr verpflichtet gefühlt und habe viel für die Stadt getan. Welchen der vorgeschlagenen Standorte am Theater sie präferieren würde, ist sie sich nicht ganz sicher – denn eigentlich, so findet sie, habe die Figur dort am anmutigsten gewirkt, wo sie zuvor stand.

