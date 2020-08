11:00 Uhr

"Tag der Freundschaft": Diese Frauen aus Neu-Ulm sind seit 60 Jahren Freundinnen

Plus Christiane Michaelis und Ingrid Fenzl haben sich als Kinder kennengelernt und nie aus den Augen verloren. Gemeinsam haben sie viel erlebt - auch wie sich Neu-Ulm verändert hat.

Von Stefan Kümmritz

Genüsslich nippen zwei Frauen in einem Neu-Ulmer Café an ihrem noch heißen Getränk. Sie sitzen am gleichen Tisch und könnten sich, so der erste äußerliche Eindruck, völlig fremd sein.

Die eine, Ingrid Fenzl, wie sich schnell herausstellt, mit langen, rötlich-blonden Haaren und etwas markanteren Gesichtszügen, die andere, die sich als Christiane Michaelis vorstellt, mit einer Kurzhaarfrisur, aus der es leicht gräulich hervorschimmert und rundlichem, weich aussehendem Gesicht. Doch die beiden Frauen sind sich keineswegs fremd. Im Gegenteil: Sie sind seit 60 Jahren ganz eng miteinander befreundet – und sie sind sich viel ähnlicher, als man vermuten mag.

Ingrid Fenzl und Christiane Michaelis sind beide 65 Jahre alt

Ingrid Fenzl leitet mit ihrem Mann ein Taxiunternehmen und beide sitzen auch selbst am Steuer. Christiane Michaelis ist Angestellte, aber nur noch ein paar Monate, dann geht sie in den Ruhestand. Sie ist – und da fangen die Gemeinsamkeiten der beiden Frauen an – 65 Jahre alt, wie ihre Freundin. Beide sind in Neu-Ulm geboren und haben ihr ganzes Leben in der Stadt verbracht.

Kennengelernt haben sie sich quasi in der Buddelkiste, genauer gesagt: im Kindergarten. „Wir haben uns gleich gemocht“, weiß Ingrid Fenzl noch, „wir sind sehr gute Freundinnen geworden und bis heute geblieben.“ Bevor sich ihr Leben von Berufs wegen änderte, hatten sie zusammen erst die Weststadt- und dann die Zentralschule besucht und schließlich in der Mittelschule am Allgäuer Ring ihre Mittlere Reife gemacht. Sie lebten getrennt in ihren Familien, aber sonst fast wie Zwillinge.

Das Leben änderte sich, ihre Freundschaft aber nicht

Ins Berufsleben sind sie dann doch unterschiedlich gestartet. Ingrid Fenzl lernte Schaufenstergestalterin, Christiane Michaelis ließ sich zur Zahnarzthelferin ausbilden. Die Arbeit in ihrem Beruf währte aber nicht ewig. Denn da kamen ja auch Männer mit ins Spiel. Beide Frauen, heute 65 Jahre alt, suchten sich damals den für sie Richtigen aus und bekamen Kinder. Das Leben änderte sich, an ihrer Freundschaft änderte sich nichts.

„Ach ja, in unserer Jugend lebten wir auch schon in der Hippiezeit, trugen Schlaghosen und später Miniröcke. Wir waren nicht politisch engagiert, aber doch bei Demos dabei, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg“, schwelgt Christiane Michaelis in Erinnerungen. „Irgendwo war immer was los“, fügt Ingrid Fenzl an. „Wir waren auch oft tanzen. Da gab es früher viel mehr Möglichkeiten als heute. Wir waren immer von der Musik geprägt. Heute gefällt uns sogar Hip-Hop.“

Die beiden älteren Frauen outen sich als ehemalige Rolling-Stones-Fans. „Die waren klasse und es gibt sie ja auch heute noch“, so die Taxiunternehmerin. „Wir mochten aber auch die Bee Gees und ich vor allem Jimi Hendrix.“ Und dann erzählen die beiden fast einstimmig von einem gemeinsamen ganz tollen Erlebnis Anfang der 1980er-Jahre: „Wir waren nur einmal bei einem Stones-Konzert und das war damals im Münchner Olympiastadion. Es war ein Wahnsinnskonzert. Schade nur, dass Peter Maffay, der im Vorprogramm auftrat, mit Eiern und Tomaten beworfen wurde“, woran sich der Autor, der damals auch irgendwo im weiten Rund der Arena mit dabei war, selbst noch gut erinnert.

Die Männer der beiden Frauen kennen sich kaum

Die beiden Freundinnen, deren Männer sich interessanterweise kaum kennen, unternehmen viel gemeinsam. So fuhren sie vor nicht allzu langer Zeit nach Karlsbad zur Wellness, was sie inzwischen besonders mögen. „So ändern sich halt die Zeiten“, sinniert Christiane Michaelis. „Wir sind ruhiger geworden. Aber prinzipiell sind wir noch richtig gut drauf, haben nie schwere Krankheiten, Verletzungen oder Unglücksfälle gehabt.“ Die ganz großen Reisen oder ungewöhnlichen Erlebnisse mögen in ihrer Vita fehlen und trotzdem haben sie sehr viel erlebt. Zum Beispiel, wie sich ihre Heimatstadt Neu-Ulm verändert hat.

Kritische Töne: „Früher war Neu-Ulm schöner“

Und da kommen von beiden kritische Töne. „Früher war Neu-Ulm schöner“, meint Michaelis. „Man hat den Konzertsaal verrotten lassen und abgerissen wie andere Gebäude auch, aber nicht zum Vorteil der Stadt.“ Fenzl ergänzt: „Neu-Ulm wird immer dreckiger. Überall liegen die gelben Säcke herum. Um den Bahnhof herum ist es nicht schön, alles wird zugepflastert und dann diese roten Blumentröge, die sind fürchterlich. Schließlich hätte es auch die Glacis-Galerie nicht gebraucht. Die Stadt ist viel größer geworden, aber sie bietet mir nicht mehr.“

Doch beide Frauen wollen in Neu-Ulm bleiben. Es ist eben ihre Heimat. Und ihre Freundschaft, da sind sich beide sicher, wird auch anhalten. „Bis zum Ende Gelände“, sagt Christiane Michaelis. Und Ingrid Fenzl: „Von mir aus noch 50 Jahre.“ Ihr Blick geht auf die Uhr. „Oje, es ist schon so spät, wir müssen wieder zur Arbeit.“ Ihre Freundin, mit der sie sich nach eigener Aussage nur einmal im Leben gestritten hat, nickt und geht ihres Weges. Ingrid Fenzl wird abgeholt. Ganz standesgemäß: von ihrem Mann per Taxi.

