vor 23 Min.

Talent zahlt sich aus

Träger des Förderpreises Junge Ulmer Kunst stehen fest

Die Gewinner des 16. Förderpreises Junge Ulmer Kunst stehen fest: Aus insgesamt 44 Bewerbungen in sechs Sparten wurden von den Fachjuroren vier junge Künstler ausgewählt. Der alle zwei Jahre an Bewerber bis maximal 30 Jahre vergebene Förderpreis ist pro Sparte mit 2000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am Freitag, 8. November, um 19 Uhr im Stadthaus statt, die Feier wird von den Kreativen mitgestaltet.

In der Sparte Bildende Kunst geht die Auszeichnung an Sabine Wieluch. Die Medieninformatikerin, die auch schon im Verschwörhaus arbeitete, versucht Kunst und Code für jeden zugänglich zu machen. Am Tag der Preisverleihung eröffnet das Museum Ulm eine Ausstellung mit Arbeiten Wieluchs.

In der Sparte Film wird Nicolette Pustelnik ausgezeichnet. Die Ulmer Filmemacherin Nicolette Pustelnik studierte Medien, Gestaltung und Produktion an der Hochschule Offenburg. In ihrer Bachelorarbeit in Form des Kurzfilmes „Lady of the Lake“ hat sie die Wirkung von Unterwasseraufnahmen in einem szenischen Kontext untersucht.

Die Jury für die Sparte Klassische Musik hat den Gitarristen Malte Höfig ausgewählt. Bereits dreimal hat er den ersten Preis auf Bundesebene in den Kategorien Gitarre Solo und Gitarre Duo des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ gewonnen. Seit 2018 studiert er klassischen Gitarre an der Universität Mozarteum in Salzburg.

Gewinner in der Sparte Populäre Musik ist das Indie-Punk-Trio Moltke & Mörike aus Langenau. Die Band, bestehend aus Jonas Vögele an der Gitarre, Erik Kasenow am Bass und Matze Vögele am Schlagzeug, wurde 2017 gegründet. Im April konnte die junge Band, dank eines Crowdfunding-Projekts, ihr Debüt-Album „Schrottboxensoundbrei“ veröffentlichen.

In diesem Jahr haben sich die Fachjurys der Sparten Literatur und Darstellende Kunst nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, den Preis nicht zu vergeben, da kein eindeutiger Preisträger auszumachen war. (az)

