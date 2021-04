Tankstelle in der Heidenheimer Straße in Ulm wird neu gebaut

Plus Treibstoff, Pizza-Bob und Getränkemarkt: Bei der Ran-Tankstelle im Ulmer Osten war immer was los. Jetzt ist sie zu, aber eine neue wird gebaut.

In Zeiten der Pandemie gab es in Ulm wohl nur wenige Orte an denen durchgängig so viel los war, wie an der Ran-Tankstelle in der Heidenheimer Straße. Neben Benzin, Diesel und Co lockten ein Bäcker und die Pizzen von Pizza-Bob. Als Geheimtipp galt der auch an Sonntagen geöffnete Getränkemarkt, der seine Waren ohne den bei Tankstellen oftmals üblichen Aufschlag anbot.

Damit ist jetzt erstmal Schluss: Seit wenigen Tagen ist die Ran-Filiale geschlossen. Ein Neubau an gleicher Stelle soll am 3. August fertig sein.

Pizza-Bob bleibt nicht in Ulm bei der Ran-Tankstelle

Wie Inhaber Christian Ettrich auf Nachfrage sagt, werde in eine komplett neue Tankanlage investiert. Außerdem werde auch der laden komplett neu gebaut: . "Wir gehen ein bisschen mehr in Richtung Nahversorger", sagt Ettrich. "Kistenware" wie in einem Getränkemarkt werde es allerdings nichts mehr geben. Auch das Franchise-Konzept Pizza Bob hat in dieser Tankstelle keine Zukunft mehr. Stattdessen werde der in Eigenregie betriebene Backshop vergrößert. An einer heißen Theke sollen auch warme Snacks angeboten werden. In anderen Tankstellen der Ran-Gruppe heißt das dann "BrotZeit & Kaffee Backshop"- in Ulm wird es kaum anders sein.

Die Ran-Tankstellen gehören zur Firma Südramol. Das Familienunternehmen mit Unternehmenssitz in Burgau (Kreis Günzburg) wird aktuell in vierter Generation geführt. Seit 1961 baut und betreibt Südramol Tankstellen in Bayern und Baden-Württemberg. Derzeit sind es 43.

Auch interessant: