vor 47 Min.

Tankstellen-Überfall in Ulm-Wiblingen: Polizei sucht flüchtigen Täter

Die Tankstelle in der Wiblinger Hauptstraße wurde überfallen.

Mit einem Messer verleiht der Täter seinen Forderungen Nachdruck. Jetzt sucht die Ulmer Polizei nach dem unbekannten Mann.

Dramatisches Geschehen in Wiblingen: Am Dienstag gegen 20 Uhr überfiel ein Unbekannter eine Tankstelle in der Wiblinger Hauptstraße. Mit einem Messer hat der Mann nach Polizeiangaben die Angestellten bedroht. Die Beute: Bargeld und stangenweise Zigaretten.

Überfall auf Tankstelle in Wiblingen: So soll der Täter aussehen

Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Pranger. Die Angestellte wählte den Notruf. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Räuber. Der blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Der soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, eine dunkle Daunenjacke.

Zu erkennen war noch eine oliv-grüne Kapuze. Weiterhin trug er weiße Sneakers. Er hatte noch einen Jutebeutel mit buntem Aufdruck bei sich. Darin verstaute er seine Beute.

Ulmer Polizei sucht jetzt Zeugen

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

