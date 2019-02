25.02.2019

Tanz den Michael Jackson

Die Show „Thriller“ würdigt den King of Pop mit beeindruckenden Leistungen

Von Andreas Brücken

Kaum ein Künstler verkörperte die Leidenschaft zu Gesang und Tanz mit der perfekten Bühnenperformance so wie der vor fast zehn Jahren verstorbene „King of Pop“ Michael Jackson.

Die Choreografen Gary Lloyd und LaVelle Smith haben dem Künstler mit einer rund zweieinhalbstündigen Tanzshow eine würdige Hommage gewidmet. Zum Auftritt in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena kamen rund 2000 Besucher. Fünf Sänger, eine sechsköpfige Band sowie ein Dutzend Tänzer brachten einen Eindruck vom Lebenswerk des Ausnahmekünstlers auf die Bühne. „Geboren um zu singen, gelebt, um zu unterhalten und zu früh gestorben“, so fasste ein Mitglied des Ensembles Jacksons Leben zusammen.

Gleich zu Beginn nahmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine Zeitreise in die Kindheit des Künstlers. Mit schwarzen Lockenperücken und im grellen Discolicht präsentierte das Ensemble als Jackson Five die 70er-Hits wie „I’ll Be There, „ABC“ oder „I Want You Back“. Damit war die chronologische Reihenfolge des Programms aber schon abgehakt. In scheinbar willkürlicher Reihenfolge arbeitete sich die Truppe am Vermächtnis des Megastars ab. Der Ballade „Human Nature“ vom 1982er Rekordalbum „Thriller“ folgte „Remember The Time“, das fast zehn Jahre später auf „Dangerous“ erschien. Einige Songs später wurden die Besucher wieder in das Jahr 1979 katapultiert, als die Truppe „She’s Out Of My Life“ sang.

Auf die großen Hits wie „Beat It“, „Earth Song“ oder „Thriller“ mussten die Fans bis nach der Pause warten. Auch ein „technisches Problem“, wie der Veranstalter per Lautsprecher mitteilen ließ, zögerte den musikalischen Showdown hinaus. Auch wenn die Panne nur für knapp zehn Minuten das Programm unterbrochen hatte, machten sich schon vor den Zugaben einige Zuschauer auf den Heimweg.

Wie schön wäre es gewesen, wenn Fans und Künstler mit Geschichten und Anekdoten über den „King of Pop“ dessen Andenken hochgehalten hätten. Stattdessen beschränkten sich die Macher auf die reine Tanzshow, die mit einer aufwendigen Bühne, großartigen Sängern und Tänzern beeindruckend war. Doch reichte selbst dieses Aufgebot nicht aus, um der Faszination und Magie Jacksons gerecht zu werden.

