Tarifstreit: Streik an der Uniklinik Ulm

Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten am Uniklinikum Ulm. Am Montag gibt es einen Streik. Ein Notdienst steht im Krankenhaus bereit.

Die Gewerkschaft Verdi hat Teile der Beschäftigten der Uniklinik Ulm zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, der am heutigen Montag, 4. November, mit Beginn des Frühdienstes zum Warnstreik beginnen soll. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde in dieser Woche erhöht werden. Aufgerufen sind unter anderem Beschäftigte aus den OP-Bereichen und weiteren Betten- und Funktionseinheiten. „Die Beschäftigten sind empört über das magere Lohnangebot der Arbeitgeber in der letzten Verhandlungsrunde“ beschreibt Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm die Stimmung in der Belegschaft. Der Streik richte sich nicht gegen die Patienten, betont Winkler.

Die Teilnehmer des Streiks treffen sich am Montag um 9 Uhr vor dem Haupteingang der Kinderklinik am Michelsberg und ziehen dann durch die Stadt über den Münsterplatz zum Weinhof. Dort findet um 10 Uhr eine Streikkundgebung statt. Verdi hat mit der Uniklinik Regelungen über einen Notdienst getroffen, damit für Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung vorhanden ist.

Der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Universitätsklinika (AGU) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streiten über die Bezahlung von rund 25000 Beschäftigten an vier Kliniken, darunter die Uniklinik Ulm. Bei der zweiten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag hatten die Tarifparteien keine Einigung erzielt. Die Gewerkschaft Verdi fordert acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 18 Monaten und für Beschäftigte in der Pflege 200 Euro im Monat zusätzlich. Für Auszubildende soll es 130 Euro monatlich mehr und für freie Lerntage pro Ausbildungsjahr geben. Darüber hinaus erwartet Verhandlungen über weitere soziale Regelungen. Die Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück. Sie seien wegen der angespannten wirtschaftlichen Situation nicht darstellbar. Man habe dennoch ein Angebot unterbreitet, das wesentliche Hauptforderungen berücksichtige und zum Teil sogar weitgehend erfülle. Es umfasse insgesamt fünf Prozent mehr für alle Beschäftigten bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegenwirken, haben man eine Zulage in Höhe von 200 Euro angeboten. (az)

