Tattoo-Künstler zeigen in Vöhringen ihr Können

Im Kulturzentrum in Vöhringen können sich Besucher bereits zum dritten Mal über die aktuellen Trends informieren – oder gleich vor Ort ein Motiv stechen lassen.

Mit einem monotonen Brummen surrt die kleine Nadel über die Haut. Sekunde um Sekunde hinterlässt sie schwarze oder farbige Tinte, die ein Tätowierer nach und nach zu Blumen, Namen, Totenköpfen, Tieren oder Sternen formt. Motive, die einem unter die Haut gehen.

Tattoo-Liebhaber haben wieder einmal die Qual der Wahl, wenn sie am Wochenende nach Vöhringen ins Wolfgang-Eychmüller-Haus kommen. Am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, findet hier zum dritten mal die „Tattoo Convention“ statt.

Immer mehr Menschen in Deutschland tragen nach Angaben des Veranstalters mittlerweile ein Tattoo auf dem Körper. Was früher vor allem Seemännern, Rockern oder Sträflingen vorbehalten war, ist schon seit Jahrzehnten auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Körperkunst liegt im Trend. Das zeigen auch die zahlreichen Messen, auf denen sich Tattoowillige ihr Lieblingsmotiv stechen lassen können – wie jetzt auch in der Region.

Tattoomesse mit 90 Ausstellern

Bei der Tattoomesse im Kulturzentrum Vöhringen kommen rund 90 Künstler aus ganz Deutschland , aber auch aus Spanien , Frankreich oder der Schweiz. Dabei sollen nicht nur Tattoofans auf ihre Kosten kommen.

Neben Tätowierern geben auch Piercer vor Ort Einblick in ihre Arbeit. Händler verkaufen zudem Schmuck , Zubehör, Kleidung oder Accessoires. Im Rahmenprogramm wird es auch wieder eine Poledance-Show, zudem unter anderem eine Breakdance-Show geben. Durch das Programm in Vöhringen führen Karola Launer und Arafat, teilt der Veranstalter mit.

Wer mag, kann sich vor Ort natürlich auch tätowieren lassen. Termine dazu können im Vorfeld mit den Studios vereinbart werden. Die besten Tattoos, die am Wochenende gestochen werden, sollen an den Abenden der beiden Messetage prämiert werden.

Besucher können sich vor Ort stechen lassen

Ursprünglich war Vöhringen , wie bereits berichtet, gar nicht als Austragungsort der Tattoo Convention geplant gewesen. Doch den Veranstaltern gefällt es dort, wie sie es bereits im vorigen Jahr bilanziert hatten. Ihnen zufolge ist die Tattoo Convention in Vöhringen bisher die einzige ihrer Art im Landkreis Neu-Ulm.

Für das kommende Wochenende haben auf Facebook rund 290 Personen ihr Interesse an der Veranstaltung angemeldet. Termine mit den ausstellenden Tattoo-Künstlern können dort auch schon im Voraus ausgemacht werden.

Geöffnet ist die Messe am Samstag, 29. Februar, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. März, von 11 bis 19 Uhr. Tickets gibt es jeweils ab 11 Uhr an der Tageskasse sowie im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für Kinder bis 13 Jahre ist der Eintritt frei. Es soll auch eine große Hüpfburg geben.

