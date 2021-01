vor 18 Min.

Taucher suchen nach vermisstem Kind

Unter anderem mit Tauchern wurde in Söflingen nach einem vermissten Kind gesucht.

Beim Spazierengehen ist der fünf Jahre alte Bub plötzlich verschwunden. Damit beginnt ein großer Sucheinsatz

Große Aufregung in der Ulmer Weststadt: Ein fünfjähriger Junge war am Samstagnachmittag während eines Spaziergangs im Söflinger Klosterhof verschwunden. Die Mutter alarmierte sofort die Polizei, die eine große Suchaktion in dem verwinkelten Areal startete.

Taucher suchen in der Blau

Neben sechs Streifenwagen wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Da auch die Blau durch den Klosterhof fließt, wurden die Ulmer Feuerwehr und die DLRG alarmiert, um mit sieben Tauchern und Strömungsrettern das Gewässer absuchen zu können. Rettungshundestaffeln waren ebenfalls auf dem Weg in den Klosterhof, um mit ihren trainierten Nasen die Witterung aufzunehmen. Drei Notfallseelsorger betreuten die Angehörigen des Kindes.

Während im Klosterhof bei einbrechender Dunkelheit intensiv gesucht wurde, konnte der kleine Junge von Verwandten in der Nähe seiner Wohnung am Eselsberg aufgegriffen werden.

