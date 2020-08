vor 17 Min.

Team-Ulm abgeschaltet? Das wurde aus dem Online-Portal mit Kult-Status

Plus Eine Fehler-Meldung auf dem früher rund um Ulm sehr beliebtem Online-Portal "Team-Ulm" hat große Bestürzung ausgelöst. Was wurde aus der Seite und den Machern?

Von Michael Kroha

Obwohl es heute vermutlich nur noch ganz wenige Menschen rund um Ulm tagtäglich nutzen, hat kürzlich eine Fehler-Meldung auf dem Online-Portal "Team-Ulm" vor allem im Netz große Bestürzung ausgelöst. "Da ist wohl etwas schief gelaufen. Die angeforderte Seite konnte nicht ausgeliefert werden", stand auf der Startseite der Internetplattform, die eine ganze Generation in Ulm und Umgebung geprägt hat. Doch was war passiert? Wird Team-Ulm gelöscht?

Das Wichtigste vorab: Team-Ulm soll es weiterhin geben. Bei dem Vorfall Ende vergangener Woche soll es sich lediglich um einen kleinen technischen Defekt gehandelt haben. Bereits am Freitagabend war die Seite wieder da. Wer sich Sorgen um Bilder oder Beiträge längst vergessener Tage gemacht haben sollte, kann beruhigt sein: Alle Jugendsünden existieren noch.

Profilschleicher, einen Gruß da lassen, Partypics und Messenger: Dafür stand und steht Team-Ulm. Beinahe jeder Jugendliche, aber auch Erwachsene, im Alter zwischen 13 und 40 Jahren aus Ulm und Umgebung war Anfang der 2000er Jahre und ist womöglich heute noch bei der Internetplattform angemeldet. Nach der Schule, bei der Arbeit, während des Studiums und vor allem in der Freizeit: Die Menschen in Ulm und um Ulm herum kommunizierten fast ausschließlich über Team-Ulm – das war vor gut einem Jahrzehnt.

Mythos Team-Ulm: Als es noch kein Facebook, WhatsApp und Tinder gab

Damals gab es noch kein Facebook, kein WhatsApp, kein Tinder – schon gar keine Smartphones. Alles passierte zuhause, am Rechner. Und wer am Wochenende einen über den Durst getrunken hatte, konnte am Tag danach online beim Durchklicken der Partyfotos – gemacht von Team-Ulm-Fotografen – kleine Erinnerungslücken wieder schließen. Ja, so war das damals. Doch was ist aus Team-Ulm geworden? Was machen die Macher von damals heute?

Andreas Buchenscheit heißt der Mann, der Team-Ulm ins Leben gerufen hat – als Schüler an einem Gymnasium in Ulm-Wiblingen. Ungefähr im Jahr 1999 soll das gewesen sein. Es sei am Anfang nur eine Internetseite gewesen, auf der für Freunde Veranstaltungsvorschläge für das bevorstehende Wochenende aufgelistet waren. „Nur eine Überschrift, das Datum, etwas Text, aber kein Bild“, sagt er: „Das hat auch nicht mehr Menschen interessiert als den Freundeskreis.“

Doch mit der Zeit wurde das Interesse größer. Und irgendwann fiel die Entscheidung: „Wir gehen an die Öffentlichkeit.“ Denn so etwas wie Team-Ulm – ein Portal, auf dem allerhand öffentliche Veranstaltungen, Partys und die passenden Bilder dazu gebündelt zu finden waren –, das gab es noch nicht. Andreas Buchenscheit betrat Neuland. Mit Erfolg, mit sehr großem Erfolg.

Um das Jahr 2003 herum – als Buchenscheit gerade sein Abitur machte – wurde die sogenannte „Communix“ zu den inzwischen bei den Ulmern sehr beliebten Veranstaltungshinweisen hinzugefügt. Ein nächster Meilenstein in der Erfolgsgeschichte. „Dann ist es bei uns quasi explodiert.“

Jetzt konnten nicht nur Team-Ulm-Redakteure und Administratoren Bilder hochladen und Texte schreiben. Jetzt konnte ein Jeder sich anmelden und sogar ein eigenes Profil pflegen, darauf "herumschleichen", Freunde suchen und finden, mit ihnen schreiben, Beiträge in Foren und in Gästebüchern verfassen. Alles zu einer Zeit, wo es noch kein Facebook, kein Instagram oder WhatsApp gab.

Team-Ulm lag bei den Zugriffszahlen auf Rand zwei aller Internetseiten in Baden-Württemberg

Die Zugriffszahlen stiegen rapide. Die Hochzeit war um das Jahr 2007 herum. 15.000 Nutzer seien zur Hauptzugriffszeit gegen 20 Uhr zeitgleich auf der Seite gewesen. Team-Ulm lag gemessen an den Zugriffszahlen in ganz Baden-Württemberg auf Rang zwei aller Internetseiten. Zwei Millionen Nachrichten wurden am Tag verschickt, um die 250.000 öffentliche Beiträge verfasst.

Ein mehr als 100-köpfiges Team formierte sich hinter Team-Ulm. Das Besondere daran: alle ehrenamtlich. „Wie ein Verein“, sagt Buchenscheit. Deshalb komme das Portal auch noch bis heute fast ohne Werbung aus. Lediglich ein großer Banner ganz oben schmückt die Seite. Möglich sei das auch wegen eines „Glücksgriffs“: Die Ulmer Firma ScanPlus sponserte viele der insgesamt 27 Server, die zeitweise in Verwendung waren. „Wir haben etwas geschaffen, dass es so nicht gibt“, sagt Buchenscheit.

Doch wie jeder Erfolg hatte auch dieser seine Schattenseiten. Das Schlimmste sei für Buchenscheit der Moment gewesen, an dem er Polizei und Staatsanwaltschaft Rede und Antwort stehen musste, weil „ein paar Dumme“ über Team-Ulm eine Morddrohung ausgesprochen hatten. „Bei so vielen Menschen sind eben auch schwarze Schafe dabei.“ Für die Behörden sei das eine komplett neue Welt gewesen. Team-Ulm sei teilweise als Teil des Problems wahrgenommen worden. Dabei habe das Portal lediglich die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die Straftaten würden die User begehen.

Persönlich für sich entschieden, „was Gescheits“ zu machen, habe er dann spätestens nach seinem Abschluss seines Diploms als Medieninformatiker an der Universität Ulm. Zwar habe es Überlegungen gegeben, die Idee von Team-Ulm auf andere Städte zu übertragen, zu expandieren. Mit seinem Können und Wissen wollte er aber „richtig sinnvolle Dinge machen“.

Als der Hype und Team-Ulm abnahm

Das war 2009. Um zirka die selbe Zeit drang auch Facebook und andere soziale Netzwerke auf den Markt. Der Hype um Team-Ulm nahm ab. Der Macher Buchenscheit wollte noch mehr sehen als nur dieses blaue Portal.

Heute – etwa zehn Jahre später – reist er deshalb viel, schaut sich dabei viel ab. In Ulm und Umgebung ist er zu einem gefragten Experten geworden. Er ist der Kopf der Firma "Cortex Media" mit Sitz in der Ulmer Karlstraße. Dort werden Apps und Internetportale entwickelt. Zum Teil für große wirtschaftliche Player in der Region: Schwenk Zement, Bilfinger, Weishaupt, BMW Alpina, Sparkasse, Deutsches Rotes Kreuz, Ratiopharm, Peri und auch die Stadt Ulm. Buchenscheits Herz schlägt weiter für Digitalisierung und vor allem für die Donaustadt. Beim Verein "initiative.ulm.digital" ist er stellvertretender Vorsitzender.

Die „Initiative Ulm digital“ von 2016: (v. l.) Gerhard Gruber, Steffen Maurer, Andreas Buchenscheit, Heribert Fritz, Renate Hergoeth, Gunter Czisch, Björn Semjan, Christian Geiger. Bild: Oliver Helmstädter

Team-Ulm, sagt er, sei für ihn eine Art "Sprungbrett" gewesen, das ihn auch schon mal auf die Gästeliste einer Hochzeitsfeier von wildfremden Leuten katapultierte: Das Brautpaar hatte sich über Team-Ulm kennengelernt und wollte ihn unbedingt dabei haben.

Dass es auch in Zukunft noch Hochzeiten geben wird, die aus Team-Ulm-Bekanntschaften entstanden sind, ist zwar nicht auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit dürfte aber um ein Vielfaches geringer sein, zumal die Zugriffszahlen deutlich abgenommen haben. Von den insgesamt gut 650.000 registrierten Nutzern sind meist nie mehr als 100 zeitgleich online. Ein Grund, Team-Ulm offline zu nehmen oder gar zu löschen, sei das aber nicht. Die Jugendsünden bleiben also bestehen.

