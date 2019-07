06:00 Uhr

Teamgefühl auf zwei Rädern: Mit dem Tandem auf Tour

Für Ausflüge zu zweit stellt der Tourismusverband Bayerisch-Schwaben in Weißenhorn kostenlos ein Leihrad zur Verfügung. So fährt sich das lange Gefährt.

Von Jens Noll

Am Anfang ist alles noch ziemlich wackelig. Es braucht erst ein bisschen Übung, um die Kurven sicher bewältigen zu können. Ein größerer Wendekreis, eine seltsame Gewichtsverlagerung, Pedale, die sich wie von Geisterhand drehen: Selbst für erfahrene Radler ist ein Tandem Neuland. Wer die Herausforderung nicht scheut, kann echtes Teamgefühl auf zwei Rädern mit einem Tandem erleben, das der Tourismusverband Bayerische-Schwaben Interessierten nach Voranmeldung kostenlos bereitstellt.

Seit 11. Mai ist das eigens angeschaffte Zwei-Personen-Rad in Bayerischen-Schwaben unterwegs, zehnte und letzte Station ist nun Weißenhorn, wo das Tandem bis Mittwoch, 24. Juli, ausgeliehen kann. Doch das Interesse ist groß, es gibt nur noch wenige freie Termine. „Zeit zu zweit“ – unter diesem Motto hat der Tourismusverband die Aktion gestartet, um einen Blog im Internet zu bewerben.

Gutscheine für Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm gibt es dazu

Tandempartner können ihre Erlebnisse in der Region unter blog.bayerisch-schwaben.de schildern. „Das können Paare sein, Geschwister, Oma und Enkel – ganz egal“, sagt Andrea Engel-Benz von der Tourismusförderung des Landkreises Neu-Ulm. Sie hat zusammen mit dem Radbeauftragten Volker Drastik von der Stadt Weißenhorn selbst ein paar Proberunden mit dem langen Gefährt gedreht, als es am Donnerstagmorgen in der Fuggerstadt angeliefert wurde.

Als Zuckerl erhalten angemeldete Nutzer bei ihrer Tour von Weißenhorn aus wahlweise Gutscheine für drei Einrichtungen im Landkreis: das Freizeitbad Nautilla in Illertissen, den Waldseilgarten in Wallenhausen oder den Klostergasthof in Roggenburg. Selbst ohne eigens Werbung dafür zu machen, seien schon zahlreiche Menschen auf das Angebot aufmerksam geworden, erzählt Drastik, nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen.

Was bisherige Nutzer erlebt haben, lässt sich auf dem Blog nachlesen. So zum Beispiel die Geschichte von zwei Zwillingsschwestern, die mit dem Tandem vom Legoland in Günzburg nach Ulm geradelt sind. „Das Tandem hat nochmal eine ganz besondere Wirkung, wenn es von eineiigen Zwillingen gefahren wird“, schreiben sie.

Auf flachen Strecken lässt sich ordentlich Tempo machen

Zeit für einen Selbsttest: Ausgestattet mit der Radkarte des Landkreises Neu-Ulm geht es auf eine kleine Rundtour von Weißenhorn über Attenhofen, Oberhausen, Biberachzell und Schießen nach Roggenburg. Die Navigation ist dank ausgeschilderter Radwege kein Problem. Schnell findet sich auch eine Lösung, wie das Abbiegen im Straßenverkehr sicher bewältigt werden kann: Der Hintermann gibt das Handzeichen, sodass der Vordermann beim Lenken und Bremsen nicht ins Straucheln kommt.

Auf einem flachen Teilstück entlang der Roth lässt sich dank doppelter Tretkraft ordentlich Tempo machen. Und bergan fühlt es sich trotz höherem Gewicht fast so an, als säße man auf einem E-Bike. Dafür drehen sich die Pedale auch munter weiter, wenn es einer der Mitfahrer nur rollen lassen möchte, dem anderen aber nichts sagt. Merke: Kommunikation ist wichtig auf dem Tandem! Tatsächlich lässt es sich auf der Tour vorbei an goldgelben Getreidefeldern und durch Wälder wunderbar miteinander plaudern.

Wer das Tandem mieten möchte, kann sich an Volker Drastik wenden. Er ist erreichbar unter Rufnummer 07309/84109 oder per E-Mail an volker.drastik@weissenhorn.de.

Mehr über Freizeitaktivitäten rund um Weißenhorn lesen Sie hier:

Themen Folgen