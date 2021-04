vor 57 Min.

Technorama in Ulm wird auf September verschoben

Seit über 40 Jahren bietet die Messe Technorama in Ulm alles, was das Oldtimer-Herz begehrt. Normalerweise treffen sich am ersten Mai-Wochenende sich Oldtimerfreunde aus ganz Europa in Ulm. Dieses Jahr nur etwas später.

Etwa 25.000 Besucher lockt die Oldtimermesse Technorama in normalen Jahren in die Ulmer Messehallen. Im Jahr 2020 musste der Magnet der Oldtimerfans wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Die diesjährige Technorama hätte eigentlich am Wochenende 1./2. Mai 2021 stattfinden sollen; die Messe musste aber wegen der fortdauernden Pandemie auf den 11./12. September 2021 verschoben werden. (köd) Auch interessant: 17 Bilder Technorama in den Ulmer Messehallen Foto: Thomas Heckmann

