Tempo 100 in der Hofdurchfahrt?

Was erlaubt ist, muss nicht immer sinnvoll sein

Natürlich ging die Frage, vielleicht auch eine als Denkaufgabe getarnte Kritik, bei der Bürgerversammlung in Roth direkt an den Bürgermeister. Aber spürbar war, dass es daraufhin auch in den Köpfen vieler Anwesender heftig arbeitete. Offensichtlich haben auch sie innerlich um eine Antwort auf die mit Bedacht formulierten Sätze gerungen. Und so lautete die Frage eines Anwesenden: „Wie schnell darf auf der Berger Straße in Richtung Grüngut-Deponie nach dem Kindergarten gefahren werden?“ Rathauschef Josef Walz zögerte nur ganz kurz, womöglich ein wenig überrascht. Aber seine Antwort kam prompt: „Tempo 100 ist erlaubt“, sagte er, die Rechtslage sei eindeutig. Oder auch nicht.

Dazu tragen die örtlichen Voraussetzungen bei. Fakt ist: Unmittelbar nach dem Kindergarten wird die Tempo 30-Zone aufgehoben, endet linker Hand die Bebauung. Noch ein paar Schritte weiter signalisiert ein Ortsschild das Ende von Berg und jeglicher Tempolimits ebenfalls.

Nur: Weiter nach Norden führt hier keine in gängiger Breite ausgebaute Landstraße, eher ein gepflegtes Sträßchen, Begegnungsverkehr möglich, unfallfrei aber nur mit viel Sorgfalt abzuwickeln. Und schon nach knapp 100 Metern schnurstracks geradeaus folgt beiderseits der Fahrbahn der gepflegte Hof von Otto Uhl, ein stattliches landwirtschaftliches Anwesen, zumindest tagsüber auch geprägt von den üblichen Betriebsabläufen, Fuhr- und Maschinenverkehr inklusive. Erst unmittelbar danach verbietet schon der Straßenverlauf an sich höhere Geschwindigkeiten. Die lange Kurve beim Bolzplatz sollte nur mit Bedacht angefahren werden.

„100 fährt hier keiner“, bestätigte denn auch Otto Uhl auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber Raser gebe es schon, fügt er hinzu, mit Tempo 50 oder 60 durch seinen Hof sei keine Seltenheit. Eine offenbar nicht auf Berg beschränkte Beobachtung wurde auch bei der Bürgerversammlung vermittelt: Insbesondere junge Muttis sind auf dem Weg zum Kindergarten mitunter recht flott unterwegs.

„Unfälle sind hier bisher Gott sei Dank nicht passiert“, freut sich der Landwirt. Gleichwohl sei die Situation nicht ungefährlich, auf seine Hofdurchfahrt bezogen, auch für ihn unbefriedigend. Gegenüber der Kommune habe er darauf mehrfach hingewiesen, inzwischen freilich resigniert.

Bei der Bürgerversammlung jedenfalls hat der Rathauschef das Recht auf (fast) freie Fahrt durchaus relativiert. „Es gibt ja auch noch den Paragrafen eins der Straßenverkehrsordnung“, machte Walz deutlich, man müsse sich eben den örtlichen Verhältnissen anpassen.

Was die Berger Straße angeht, scheint das auch zu funktionieren. Mehr Sicherheit nicht nur in seiner Hofdurchfahrt verspräche sich Otto Uhl allerdings von einer ganz einfachen Lösung: Man könnte doch das Ortsschild Richtung Norden zum Bolzplatz hin verlegen, hat er vorgeschlagen. (pth)

