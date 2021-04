Terminverschiebung: Sido wird erst 2022 im Stadtpark Weißenhorn rappen

Plus Sidos Konzert in Weißenhorn wird auf 2022 verschoben. Und auch Fans, die sich auf "Bonfire" in Tiefenbach gefreut haben, gucken erst einmal in die Röhre.

Sting und Mark Forster haben ihre Konzerttermine in Neu-Ulm schon von 2021 auf 2022 verschoben, coronabedingt - und jetzt trifft dasselbe Schicksal auch die etwas kleineren Events in der Region. Der Rapper Sido verlegt seinen geplanten Auftritt in Weißenhorn vom Sommer 2021 auf den 18. Juni 2022. Eigentlich hätte der Hip-Hopper und TV-Spaßvogel, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, schon 2020 dort im Stadtpark rappen sollen. Doch Corona macht jetzt zum zweiten Mal einen Strich durch jede Rechnung. Auch die Heavy-Metal-Männer von "Gravestone", die 2021 in Weißenhorn spielen sollten, müssen ihre Fans vertrösten. Die Band aus dem Kreis Neu-Ulm, die seit den 80er-Jahren ihren Gitarren-Rock pflegt, wird auch erst im nächsten Jahr im Park auftreten, am 17. Juni. Und das Rockfestival "End of silence" in Tiefenbach verschiebt ebenfalls seine Termine.

Wann wird Sido in Weißenhorn auftreten?

"Wir haben lange gehadert und Sidos Management war auch lange der Meinung, dass es doch noch klappt", erklärt Volker Drastik. Er leitet das Weißenhorner Kulturbüro und organisiert die Konzerte. Die Verschiebung der Konzerte sei unvermeidbar, sagt Drastik, denn die Aussicht auf Lockerung sei zu ungewiss. Weiterhin gilt ein Verbot von Großveranstaltungen. "Es ist schon ein Witz für Veranstalter" - so kommentiert er die große Planungsunsicherheit, unter der Veranstalter und Künstler gerade leiden. Aber der Kulturbüro-Chef verrät auch, dass in seiner Schublade immerhin schon ein Plan für ein Ersatz-Programm ruht.

"Gravestone" wird nach Weißenhorn kommen - allerdings erst 2022. Foto: Patrick Kwincz

Die alternative Idee, falls sich die Regeln lockern: Drei kleine Konzerte im Park, mit weniger Publikum und anderen Künstlern, 1000 Besucher in bestuhlten Reihen, mit Testpflicht für das Gelände - so ein Modell hält Drastik für umsetzbar. Zur Sicherheit würde er auch auf neue Technologie bauen: "Mithilfe der Luca-App könnten wir das alles gut organisieren", sagt Drastik. Die Rede ist von der App, die der Fanta-4-Rapper Smudo gefördert hat, und die gerade kontrovers diskutiert wird. Die App bietet eine verschlüsselte Datenübermittlung für die Dokumentation von Begegnungen, Konzertbesuchen und Kontakten an.

Gravestone spielt erst 2022 im Stadtpark Weißenhorn

Bei der Suche nach neuen Terminen achtet Drastik jetzt auf die Pläne der anderen Veranstalter in der Region. "Wir stehen in Kontakt mit Donau3FM", erklärt er, denn der Ulmer Radiosender organisiert die Großkonzerte im Wiley Sportpark. Konflikte im Kalender, dass ein Popstar dem anderen das Publikum streitig macht - diese Konkurrenz möchte Drastik vermeiden.

Denn nicht nur das Programm im Stadtpark trifft die Ungewissheit dieser Tage. "The End of silence" soll das Festival heißen, das der SV Tiefenbach organisiert. Auf dem Sportplatz neben der Gemeindehalle wollte der Fußballverein sein 100-jähriges Bestehen mit Rockmusik feiern - eigentlich schon 2020. Doch dann kam Corona. Und der Auftritt der Band "Bonfire" verschiebt sich jetzt um ein weiteres Jahr. Neuer Konzerttermin ist der 27. Mai 2022.

Bonfire verschiebt seinen Auftritt in Tiefenbach auf 2022

Organisator Eddi Bannwarth und sein Team haben dafür gesorgt, dass Bonfire nicht mit Gravestone kollidiert: Die zwei Rockgrößen wären sonst am selben Tag in acht Kilometer Entfernung aufgetreten. Jetzt sollen die Männer von Bonfire eben schon etwas früher, im Mai, in die Saiten greifen. Die Band habe für den neuen Termin sofort zugesagt, berichtet Bannwarth - genau wie die Lokalrocker, die das Programm ergänzen: "Die Taucher", "5 Horse Rodeo" und "Scrap Heap". Der Veranstalter zeigt sich zufrieden, dass sich eine Lösung schnell finden ließ. Bannwarth hofft auf einen vollen Konzertgenuss, nun eben im nächsten Sommer, mit etwa 2000 Zuschauern. "Mir wäre der Herbst 2021 für einen neuen Termin sogar noch zu unsicher gewesen", sagt er.

Auf Bonfire freuen sich viele Rockfans schon besonders – unser Bild zeigt einen Auftritt der Band beim Traube-Jubiläum in Bellenberg. Foto: Andreas Brücken

Für alle verschobenen Konzerte in Tiefenbach und Weißenhorn gilt: Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Während Karten für Sido und Gravestone auch aktuell zu kaufen sind, erklären die Macher von "End of silence" aber: "Wir setzen den Kartenvorverkauf vorerst noch aus und arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Festival, dann eben mit zwei Jahren Verspätung, ein unvergessliches Event wird."

Lesen Sie auch: