vor 43 Min.

Tesla plant Niederlassung in Neu-Ulm und Service-Center in Ulm

Plus Der von Elon Musk gegründete Autohersteller Tesla aus den USA sucht bereits Mitarbeiter für den Standort neben Mercedes in Neu-Ulm.

Von Oliver Helmstädter

Parallel zum Bau der ersten Tesla-Fabrik in Deutschland ("Gigafactory" in Berlin-Brandenburg) baut Tesla, der Hersteller von Elektrofahrzeugen, auch sein Vertriebsnetz aus. Für den neuen Standort in Neu-Ulm wird bereits ein "Verkaufsberater" gesucht. In verblümtem Marketingsprech heißt es: "Als Tesla Advisor bist du nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Tesla Familie, sondern auch das Gesicht unserer Location."

Grundstück für Tesla in Neu-Ulm direkt neben Mercedes

Wann Arbeitsbeginn ist, steht nicht in der Stellenanzeige. Locken sollen Bewerber aber ein Tesla-Aktienpaket sowie Vergünstigungen im Rahmen von Tesla-Fitness. Die Niederlassung soll nach Informationen unserer Zeitung direkt neben Mercedes an der B10 entstehen. Dort ist noch ein brachliegendes Grundstück frei.

Ein Auto der US-Marke Tesla vor dem Ulmer Münster: Dieser Hersteller gilt als Wegbereiter der Elektromobilität in den Massenmarkt. Nun hat der Konzern Ulm und Neu-Ulm im Visier. Bild: Oliver Helmstädter

Bewerber sollen in Neu-Ulm nichts Geringeres als "den Funken auf unsere Kunden überspringen" lassen, heißt es auf der Karriere-Seite des Elektroauto-Konzerns. Außerdem gehöre die "Erreichung der monatlichen Sales & Delivery Targets" (Verkaufsziele) und die selbstständige und proaktive Identifizierung von künftigen Tesla-Kunden sowie die Generierung von qualifizierten Kontaktdaten zum Job. Sprich: die Leute ausfragen. Der Druck scheint nicht gering: Die Arbeit abends und an Wochenenden wird ebenso ausdrücklich eingefordert.

Rätsel gibt ein Eintrag auf der Tesla-Homepage auf. "Coming soon" - also bald - solle ein Service-Center in Ulm eröffnen. Auf einer Karte daneben ist dieses Zentrum in der Olgastraße markiert.

IG Metall und Tesla sind auf Distanz

Mit Tesla kommt ein neuer Autobauer nach Deutschland, der insgesamt bis zu 40.000 Menschen einstellen will. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist jetzt schon umstritten. Denn Tesla will die Gewerkschaft IG Metall am liebsten ganz draußen halten.

Bisher war die nächstgelegene Tesla-Niederlassung in Stuttgart. Probefahrten mit den Fahrzeugen wurden per Veranstaltungen in Hotels wie dem Best Western Atrium oder Maritim-Hotel in Ulm organisiert.

Eine Anfrage unserer Zeitung bei Tesla zu den detaillierten Plänen für die Doppelstadt wurde am Mittwoch nicht beantwortet. Die Stadt Neu-Ulm wollte sich dazu mit dem Verweis auf die Verschwiegenheitsspflicht bei Grundstücksfragen dazu offiziell nicht äußern.

Auch interessant:

Themen folgen