"Test-Test-Contest": Ein Ideen-Wettbewerb für den Schneider von Ulm

Plus Erfinder, Tüftler und Visionäre stellen im Ulmer „Test Test Contest“ ihre Tarumprojekte vor. Mit Crowdfunding sollen die Pläne Wirklichkeit werden.

Von Andreas Brücken

Kein Geringerer als der Flugpionier und Bruchpilot Albrecht Ludwig Berblinger steht in seinem Jubiläumsjahr mit seinem Namen Pate für die Aktion „Test Test Contest“. Neue Projekte und Erfindungen sollen in diesem Wettbewerb unterstützt werden. Ähnlich wie Berblinger als unermüdlicher Tüftler seinen Traum vom Fliegen verfolgte, stellen sich mutige und unkonventionelle Macher dem Ideen-Wettstreit, um für ihre Idee zu werben. Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann gab zum Auftakt jedoch Entwarnung: „Hier soll keiner baden gehen.“

56 Bewerbungen für den Ulmer Test-Test-Contest

Insgesamt 56 Einreichungen haben die Veranstalter in den vergangenen Monaten erreicht. „Davon wurden zehn der vielversprechendsten Ideen mit dem höchsten Innovationspotenzial und größtem Gemeinnutzen von einer Jury ausgesucht“, erklärte Mann. Jeweils fünf Minuten bekamen die Bewerber, um das Publikum, das sowohl im Foyer des Museums Ulm als auch online den Contest verfolgte, zu begeistern. Dabei konnte auch für die Projekte gespendet werden.

Ähnlich wie Berblinger möchte Friedrich Grimm die Kraft der Luftströmungen nutzen: Mit seinem Strömungskonverter soll die Windkraft in Zukunft noch besser genutzt werden als bisher durch konventionelle Windräder. Wie riesige drehende Käfige mit rautenförmig angeordneten Stäben sehen die Vertikalrotoren aus, die bislang nur als Computeranimation existieren. Die Kolosse seien mit einer Höhe von 450 Metern technisch machbar, sagt der Erfinder und scheut vor seinem staunenden Publikum auch keine Steigerung: „In Dubai baut man schließlich Häuser höher als 800 Meter.“ Ob im australischen Outback oder an der schwedischen Küste: Die Strömungskonverter könnten die Windkraftanlage der Zukunft sein. Für die Förderung seines Projektes erwartet Grimm eine Hilfe von 40.000 Euro. Interesse besteht: „Die Verantwortlichen aus der Industrie kommen und schauen“, sagt Grimm. Bisher haben sich aber nur 70 Euro auf seinem Projektkonto bemerkbar gemacht.

Beim Berblinger-Wettbewerb spielen Ökologie und Nachhaltigkeit eine Rolle

Sprichwörtlich „bodenständiger“ scheint dagegen der Vorschlag von Adi Hübel und Dietmar Herzog, die mit dem „Prinzip der Umkehr“ den Verkehr, die Mobilität und die Bauweisen der Zukunft neu überdenken: Die Verkehrssituation in unseren Städten ist problematisch, weil ein großer Anteil des öffentlichen Raumes durch Fahrzeuge belegt würde, erklärt das Künstlerduo, das die Ulmer Innenstadt umgestalten will. Fahrzeuge, die teilweise wochenlang nicht bewegt würden, belegen Flächen, die stattdessen begrünt werden sollen. Herzog schlägt deshalb vor, dass diese Grünflächen als Kunstrasen von Parkplatz zu Parkplatz wandern. „Auf den so entstandenen Grünflächen planen wir Aktionen wie kleine Kaffeerunden, Lesungen oder Konzerte“, sagt Hübel.

Noch großformatiger werden die Fantasien, wenn die beiden die Folgen des Klimawandels darstellen wollen: „Mit der Installation in einer Ulmer Gasse soll ein Wasserhochstand simuliert werden, indem blaue Planen durch die Gasse gespannt werden, die Wasser darstellen und bewegt werden“, sagt Hübel. „Damit nehmen wir Bezug auf ein mögliches Hochwasser sowie darauf, dass Ulm ober- und unterirdisch von Wasseradern durchzogen ist.“ Auf die Frage der Jurorin Birgit Kolb, ob die dafür benötigte Menge an Kunststofffolien mit ökologischer Nachhaltigkeit vereinbar sei, blieb das Duo aber eine Antwort schuldig. Die beiden hoffen auf eine Unterstützung von 7000 Euro für ihr Projekt. Mit bisher 360 Euro an Spenden haben die Neu-Ulmer Erfinder jedoch noch einen weiten Weg vor sich.

Der Ulmer Test-Test-Contest präsentiert Innovative Ideen

Verheißungsvoller erscheint das Projekt von Philipp und Sascha Bodan. Das Ulmer Tüftlergespann arbeitet unter dem Titel „Roko Farming“ an einer neuen Art der Nahrungsmittelproduktion. Im vertikalen Anbau werden Pflanzen übereinander angeordnet und mit künstlichem Licht versorgt. Mit dieser Methode soll Obst und Gemüse vom Ort der Aussaat bis zur Stelle der Ernte gefahren werden. Für eine Pilotanlage wünschen sich die beiden Spenden von 7000 Euro. Unterstützer haben bereits fast die Hälfte zugesagt.

Ebenfalls auf Erfolgskurs ist Anna Mönnich und ihr Team mit „Future Dreams“, einer animierten Webserie. Im Mittelpunkt steht der neugierige Teenagerroboter Kranya. Gemeinsam mit dieser Figur sollen Kinder ihre hoch technisierte Umwelt besser begreifen: „Wir sehen Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren als Zielgruppe“, sagt Mönnich und fügt hinzu, dass in der Corona-Zeit bewusst wurde, wie wichtig ein gutes digitales Lernangebot sei. Dieses Projekt wird derzeit mit 1550 Euro unterstützt.

Die Projekte können Sie unterstützen unter test-test-contest.de.

