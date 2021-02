vor 32 Min.

Teures Rendezvous am Baggersee Ludwigsfeld: Polizei ahndet Corona-Verstoß

Verbotswidrig fährt ein Pärchen mit dem Auto auf die Liegewiese am Ludwigsfelder Baggersee. Das Auto bleibt im weichen Boden stecken. Dann kommt die Polizei.

Sie wollten offenbar ganz für sich allein sein, doch das ging gehörig schief. Nach einem Rendezvous am Ludwigsfelder Baggersee muss sich ein Pärchen jetzt wegen mehreren Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin am Montag um 14.40 Uhr mit ihrem 39-jährigen Lebensgefährten verbotswidrig über den als Gehweg beschilderten Rettungsweg in die Grünanlage am Ludwigsfelder Badesee ein. Dabei umfuhr die Frau die Schranke am Zugang des Badesees über den dortigen Grünstreifen und fuhr im Anschluss mit ihrem Fahrzeug auf die Liegewiese.

Auto bleibt im weichen Boden stecken: Polizei entdeckt das Fahrzeug

Dort sanken die Reifen aufgrund des weichen Bodens ein und das Fahrzeug fuhr sich fest. Die Polizei entdeckte das Auto. Die Fahrzeugführerin teilte den Beamten mit, dass sie mit ihrem Freund die schöne Aussicht auf den See genießen wollte.

Sie und ihr Partner verstießen nach Angaben der Polizei damit aber gegen das Infektionsschutzgesetz, da sie ohne triftigen Grund die Wohnung verlassen hatten.

Zudem muss sich die Fahrzeugführerin wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen die Grünanlagensatzung der Stadt Neu-Ulm und wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

Der auf der Liegewiese verursachte Flurschaden wurde auf circa 200 Euro beziffert. Das Fahrzeug der 43-Jährigen musste mit einem kommunalen Fahrzeug aus der Wiese gezogen werden. (az)

