12:00 Uhr

Texas Heat beim "Brett im Schtoi": Johnny Cash ist unsterblich

Die deutsche Country-Gruppe widmet dem "Man in Black" einen Abend beim „Brett im Schtoi“. Dessen größten Hit singt an diesem Abend ein Politiker.

Von Ralph Manhalter

Man schließe die Augen und stelle sich bilderbuchhafte Wildwestromantik vor: Lagerfeuer, Pferde, Cowboys. Aus diesem Blickwinkel kann die Musik von Johnny Cash natürlich auch betrachtet werden, was jedoch diesem Ausnahmekünstler in keiner Weise gerecht würde. Nein, der 2003 verstorbene Musiker war mehr als nur ein Countrysänger. Die Texte sind tiefgehender, die Melodien komplexer und markiger als alles bisher in diesem Genre bekannte. Gründe genug, für das „Brett im Schtoi“ in Pfaffenhofen, eine Band zu engagieren, welche dieses Lebensgefühl authentisch auf die Bühne zu bringen vermag. Bürgermeister Josef Walz, selbst bekennender Johnny-Cash-Fan, musste nicht lang überlegen, um die vierköpfige Gruppe Texas Heat aus Oldenburg in die Marktgemeinde einzuladen. Bereits die ersten Töne überzeugten die zahlreichen Zuschauer in der Aula der Hermann-Köhl-Schule, dass die Wahl gelungen war.

Frontmann Bernd Wolf, nach eigenen Angaben seit seiner Schulzeit mit dem Cash-Virus infiziert, nebenbei auch einer der besten Kenner der Country-Szene, führte durch das gut dreistündige Programm: Ein Querschnitt durch nahezu das ganze Repertoire, begonnen mit „On a Sunday Morning Sidewalk“ bis hin zu einfühlsamen Duetten zusammen mit Wolfs musikalischer und Lebenspartnerin Elisabeth Erlemann. Die einzige Frau der Band setzte sich in ihrem rotgemusterten Kleid deutlich ab von den „Men in Black“. Spätestens bei „I’m Gonna Break My Rusty Cage“ musste jedem klar geworden sein, dass der Rock in den Werken Cashs eine bedeutende Spur hinterlassen hat.

Die Besucher sind mit Johnny Cash aufgewachsen, das spürt man

Die Begeisterung im Publikum stieg von Song zu Song, zumal Wolf zwischen den Stücken eine Menge Background-Informationen lieferte. Das Publikum genoss diese Art der musikalischen Führung, ab und an aufgeheitert mit einer kleinen humoristischen Einlage. Anlass auch für seine Partnerin, zu Beginn des zweiten Teils freudig zu bemerken: „Ich finde es total toll, dass so wenige Leute gegangen sind.“ Die hätten dann auch „I’ve Been Everywhere“, ein Kunstwerk der Verbalakrobatik – und der geografischen Ordnung – versäumt, auf welches Wolf in der Folge noch mehrmals Bezug nahm. Es herrschte eine ausgesprochen familiäre Atmosphäre vor, die Besucher meistens im mittleren Alter, zum Teil mit Cowboyhüten gekommen, waren mit Cash aufgewachsen, das spürte man.

Ein Höhepunkt stellte natürlich „Ring of Fire“ dar – kraftvoll dargeboten von Gemeindeoberhaupt Walz höchstpersönlich. Und es hatte etwas durchaus kraftvoll, was Josef Walz neben Bandbegleitung zum Besten gab. Ein begeisterter Applaus war ihm in jedem Fall sicher. Dass sich Texas Heat nicht nur auf die Interpretation von Johnny Cash verstand, sich selbst auch nicht als eine „Tribute Band“ betrachtet, belegte die ein oder andere Eigenkomposition Wolfs. Natürlich stand auch hier das große Vorbild im Mittelpunkt harmonierte, man sympathisierte miteinander: Neben Wolf und Erlemann an den Drums Klaus Rodiek und am Bass Jens Lükermann. Eigentlich würde man sich mit solchen Leuten schon gerne an ein Lagerfeuer, mitten in der Prärie setzen.

