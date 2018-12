30.11.2018

Textil kann viel im Roxy

Bei der Performance „Leute machen Kleider“ im Ulmer Roxy-Labor geht es um Mode und Müll. Die Besucher erleben dabei Musik, Tanz, Film, Show – und leider auch einige Längen.

Von Stefan Kümmritz

Die Performance „Leute machen Kleider“, eine Co-Produktion von Ulmer Roxy und Freier Szene, begann eigentlich schon vor dem offiziellen Beginn im Gang am Roxy-Labor. Hübsche Frauen zeigten zunächst hübsche Kleider, bärtige Kerle und fast knabenhafte Männer umarmten sich, Bussi hier, Bussi dort, Fröhlichkeit, Offenheit – das Spiel begann. Auf der Labor-Bühne folgten erste Versuche, das etwa 40-köpfige Publikum stellenweise in die Performance mit einzubeziehen – mit gemischtem Erfolg. Am Ende der zweieinhalbstündigen, pausenlosen Darbietung gab es von den Zuschauern zwar Beifall, überschwänglich fiel er aber nicht aus.

Dabei hatte alles gut angefangen: Die Performance war spannend und die Akteure brillierten bei der Show aus Bewegung, Musik, Film, Mode und Textilkunst auf vielfältige Weise. Vor allem spürte man den ungeheuren Spaß, den jeder der aktiv Beteiligten hatte, aber mit zunehmender Dauer zogen sich mehrere Passagen zu sehr in die Länge, sodass die Aufmerksamkeit der Besucher, von denen ein paar vorzeitig gingen, nachließ.

Ballettaufführung und Nähvorführung in einem

Im Mittelpunkt standen einerseits Mode und Textilkunst, wobei die Teile, die auf den Boden flogen oder von zwei gelegentlich singenden Frauen an Nähmaschinen, die mitunter über Verstärker und Lautsprecher grässliche Töne von sich gaben, zusammengefügt wurden, eher Klamotten und Lumpen waren, andererseits aus fast ballettartigen Bewegungen der Auftretenden, mitunter in Tanz übergehend – mal gediegen, mal roboterartig und mal ganz wild. Das Ganze sollte die Konsumgewohnheiten der Menschen einerseits auf den Prüfstand stellen, sie aber auch unterschwellig anprangern. Klar, dass da auch der Plastikmüll, der die Welt „auffrisst“, mit in den Fokus gerückt wurde. Vor allem aber legten die internationalen Künstler – Hauptakteure waren die Künstlerinnen Lisa Simpson und Stephanie Müller, Cecilia Espejo vom Ulmer Tanzprojekt Moving Rhizomes und Klaus Erich Dietl als Filmer, dazu Gastkünstler und Tänzer des Theaters Ulm – ihr Augenmerk auf die Kleidungsstücke. Mal spielten sie mit ihnen, mal zankten sie sich um sie, mal trugen sie sie ins Publikum und gegen Ende wurden Akteure mit Tüchern zu einem verwirrenden, sich um sich selbst drehenden Knäuel. Dazu rhythmische, meist stakkatoartige Klänge aus den Boxen: Die Aufführung wirkte mystisch, versponnen, in ständig fließende Bewegung getaucht.

Die Performance lebte stark von der Bewegung, der Musik, den Lichteffekten und der Bühnenausstattung. Geredet wurde so gut wie nichts. Nur die Nähmaschinenfrauen und die sich gelegentlich bemerkbar machende Dame am Schlagzeug warteten mit spärlichem Sprechgesang auf. Und trotzdem erschloss sich ganz gut, dass die Aufführenden mit schiefem Blick auf die Modewelt einhergingen. Wer dachte, bei dieser Performance würde die Mode verherrlicht werden, sah sich getäuscht. Alles nur schöner Schein, durfte man angesichts der Lumpen auf der Bühne denken. Letztlich eine künstlerisch gekonnte, teils erfrischende Performance, die aber gerne etwas explosiver und pointierter hätte sein können.

Die Performance „Leute machen Kleider“ ist am heutigen Freitag, 30. November 2018, um 20 Uhr noch einmal im Roxy-Labor zu sehen. Karten gibt es an der Abendkasse.

