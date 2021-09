Thalfingen

vor 12 Min.

Das neue Jugendhaus in Thalfingen ist offiziell in Betrieb

Das neue Jugendhaus in Thalfingen an der Industriestraße, das an gleicher Stelle steht wie das frühere, wurde am Freitag offiziell eröffnet und übergeben.

Plus Die Jugend aus Thalfingen wird künftig in vier Containern betreut. Der Ort des "JuHa" bleibt gleich, das Konzept ändert sich.

Von Stefan Kümmritz

Es ist soweit: Das neue Jugendhaus an der Thalfinger Industriestraße wurde für die Heranwachsenden freigegeben. Bürgermeister Joachim Eisenkolb und andere in der Jugendarbeit in der Gemeinde Tätige zerschnitten am Freitag das rote Band zur Container-Welt.

