Mediterrane Ansichten bieten sich in der Galerie auf der Insel in Thalfingen

Plus Die letzte Ausstellung der Galerie in Thalfingen auf der Insel zeigt Aquarelle mit Motive aus Südeuropa, die eine besondere Geschichte haben.

Dem Münchner Künstler Reinhard Schmitt-Hollander, vor drei Jahren bereits einmal mit einer Ausstellung in der Thalfinger Galerie auf der Insel zu Gast, gilt die letzte Ausstellung des Jahres 2021 in Manfred Bittners Galerie. Zu sehen sind Aquarelle und Ölminiaturen vor allem mit Griechenland- und Blütenmotiven - und gerade diese Motive haben mit der Biografie Schmitt-Hollanders viel zu tun.