"Zwei sonderbare Geschichten": Monika Fahrenkamps neue Erzählungen

Plus Die Thalfingerin Monika Fahrenkamp, einst Studentin der HfG Ulm, veröffentlicht neue Geschichten. Dafür arbeitet sie mit einer jungen Illustratorin.

Die 19-jährige Studentin Dora Dietle, ausgezeichnet mit dem Jugendkunstpreis Baden-Württemberg 2020 und bereits zu Schulzeiten mit Preisen bedacht, hat ein Auge für das Skurrile und die Gabe, gerade dieses Skurrile ideenreich gestalterisch umzusetzen. Deshalb wählte die Thalfinger Autorin Monika Fahrenkamp Dora Dietle aus, um ihr neues Buch "Otto Flügler/Theophil und Mona Lisa – zwei sonderbare Geschichten" zu illustrieren.