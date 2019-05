vor 24 Min.

The Kilkennys im Ulmer Zelt: Band, Bier und Balladen

Die jungen irischen Folk-Traditionalisten The Kilkennys feiern im ausverkauften Ulmer Zelt eine muntere Insel-Party.

Von Ronald Hinzpeter

Normalerweise fließt aus den Zapfhähnen im Gastrozelt Bier aus dem Ehinger Teilort Berg. Am Mittwochabend war das Getränk der Wahl ein anderes: dunkelrotes Kilkenny aus Irland, denn es spielte ja eine junge Band von der Insel, namens The Kilkennys. Hübsch, wenn zur Musik ein passendes Bier ausgeschenkt werden kann. (Nur am Rande gefragt: existiert eigentlich ein Ensemble namens Die Goldenen Ochsen?) So konnten sich die Besucher schon mal innerlich einstimmen auf das, was sie knapp zwei Stunden lang erwartete, nämlich sehr traditioneller irischer Folk, sauber gespielt, stimmungsmäßig fein austrariert und grundsympathisch rübergebracht.

Dass viele genau das erwarteten, zeigte schon der Vorverkauf, denn das Zelt war rappelvoll. Alle, die sich zu spät ein Ticket gesichert hatten, bekamen am Donnerstag eine zweite Chance, den die Kilkennys hatten kurzerhand noch einen Abend drangehängt, und somit den krankheitsbedingten Ausfall von Elif und der Cok Güzel Band kompensiert. Eine gute Entscheidung, denn die Kilkennys treffen ins Herz des gereiften Zelt-Stammpublikums. Sie spielen den Folk auf die gute alte irische Art: handwerklich und stimmlich auf hohem Niveau – und mit viel Lust an der Mitsing- und Mitmachparty.

Der Anfang im Ulmer Zelt verhieß eher Ungutes

Wobei der Anfang zunächst eher Ungutes erwarten ließ, denn schon als zweites Lied den abgenudelten „Wild Rover“ zu bringen, der auch noch mit dreieinhalb Promille leidlich funktioniert, ließ ein eher grob gestricktes Gassenhauer-Programm befürchten, das auf den Dublin-Wochenend-Trinker zugeschnitten schien. War es dann aber doch nicht. Natürlich spielten sie „Dirty Old Town“, das allseits beliebte „Galway Girl“, das ausgerechnet der Amerikaner Steve Earle geschrieben hat, und am Ende schenken sie unvermeidlich „Whisky in The Jar“ ein – aber eben auch viel anderes Schönes.

Die Vier, die sich nach dem Ort Kilkenny City im Südosten Irlands benennen, schöpfen aus dem unergründlichen Brunnen des irischen Liedgutes und fördern dabei viel Mitklatschbares zutage und auch einige ergreifende Balladen, zusammen mit den typischen, aber immer wieder aufregenden Instrumentalstücken. Da ist Ausdauer beim Mitklatschen gefragt und bei manchen Stücken eine gewisse Textsicherheit. In der reduzierten Form des Quartetts klingt so einiges, das auf Platte doch ein wenig glatt und kitschig rüberkommt wie etwa die Heimat-Ode „Homeland“, authentischer, schlanker. Sänger und Frontmann Davey Cashin gibt einen sympathischen Unterhalter ab, er singt vor allem in den Balladen prima, und Mandoline spielen kann er auch. Das zweite große Pfund ist der Multiinstrumentalist Mick Martin, der vom Dudelsack bis zur Gitarre viele Instrumente beherrscht.

Publikum im Ulmer Zelt von The Kilkennys gut unterhalten

So feiert das Publikum, von Kilkenny-Bier befeuert und von The Kilkennys bestens unterhalten, ein rauschendes Fest – und will sich am Ende nicht damit abfinden, dass ihm nur ein einziges Zugaben-Stück vorgesetzt wird. Minutenlang fordert es lautstark mehr und mehr und mehr, obwohl das Licht im Zelt längst brennt und die „Bitte-alle-nach-Hause-gehen-Musik“ läuft – und die Fans werden mit einem weiteren Song belohnt. Deutschland ist ein gutes Pflaster für Bier und Bands aus Irland. Ulm ganz besonders.

