Theater: Vier Ulmer Intendanten im Gespräch

Seit 50 Jahren steht das Theater Ulm an seinem jetzigen Standort: Vier Chefs von 1979 bis heute diskutieren miteinander über Theatergeschichte.

Von Veronika Lintner

Seit 50 Jahren steht der große Betonbau des Ulmer Theaters am Karajanplatz. Vier Männer, die fast 25 Jahre dieser Geschichte geprägt haben, konnte man nun in einer munteren Gesprächsrunde erleben: Kay Metzger, Ansgar Haag, Pavel Fieber und Volkmar Clauß – die ehemaligen Leiter und der aktuelle Chef des Hauses trafen sich zum „Intendanten-Talk“. Mit Moderator Marcus Golling, ehemals Kultur-Redakteur der Neu-Ulmer Zeitung, blickten sie zurück auf die Anfänge des Hauses und voraus in die Zukunft des Stadttheaters. Vor allem ging es aber um die Frage: Wie tickt dieses Theater und wie tickt sein Publikum?

Volkmar Clauß wurde 1979 – bis dahin arbeitete er vor allem als Dramaturg – Intendant. Er erinnert sich an hochpolitische Zeiten, an Pershing-Proteste, friedensbewegte Lichter- und Menschenketten. Auf solche gesellschaftlichen Impulse müsse Theater immer reagieren, sagt Clauß. Der Wandel sei permanent: „Ein Theater wird sich auch jedes Mal mit einem neuen Intendanten verändern.“ Selbst Interessen ändern sich: Das Unterhaltungsangebot sei heute enorm, ein Theater müsse so noch intensiver um Zuschauer und Abonnenten kämpfen. Dennoch: Theater sei ein krisensicheres Metier: „Abgeschafft wird es nicht.“

Intendant hat intensive Debatten mit Publikum gemocht

Ansgar Haag, der Mann aus Schwäbisch-Gmünd, der von 1994 bis 2006 das Haus leitete, erinnert sich besonders an Proteste um ein antiklerikales Skandalstück, das damals die Bürger bewegte. Er habe intensive Debatten mit dem Publikum genossen – mit Menschen wie der kürzlich gestorbenen Renate Wagner, die klar Meinung bezogen. Haag gefällt das: „In einer Stadt, die schläft, ist es schwer, Theater zu machen.“ Dass ein Ulmer Intendant auch immer wieder bei Stadtgremien vorsprechen und Pläne erklären müsse, sei schon etwas außergewöhnliches. „Aber die Kämpfe mit dem Stadtrat haben sich gelohnt.“ Haags Philosophie und Rat: Das Theater müsse immer wieder präsent sein, inmitten der Stadtgesellschaft.

Alle vier sind sich einig: Das Budget fürs Theater mag eher knapp ausfallen, aber die Räume für Experimente seien hier dennoch groß und die Zuschauer aufgeschlossen. „Ich habe hier kein Provinzpublikum erlebt“, sagt Pavel Fieber, von 1985 bis 1991 Chef des Hauses. Überhaupt könne er mit solchen Kategorien wenig anfangen. Das Haus, das Fritz Schäfer damals ganz hochmodern entwarf, biete bis heute Spielraum und Inspiration – auch für die Theaterleitung. Doch alle vier sind sich einig: Als Chef müsse man zu allererst ein gutes Team um sich bilden, Debatten zuzulassen und moderieren.

Alle schwärmen von Bühne und Technik des Podiums

Die gesamte Runde schwärmt von der Bühne und Technik des Podiums, vom flexiblen Publikumsraum bis zu den komplexen Hebepodesten – dabei wurden die Mittel für diese Bühne vor Jahren gekürzt. „Dafür müssen wir weiter kämpfen. Eigentlich bräuchte dieser Spielort einen eigenen Techniker“, sagt Kay Metzger.Er gibt zudem Prognosen: Wird das Philharmonische Orchester innerhalb von zehn Jahren zum B-Ensemble aufsteigen? Metzgers Einschätzung: Ja. Außerdem geht er davon aus, dass ein geplanter Theateranbau für Werkstätten und Proberäume bis etwa 2025 eröffnet werden könne. Der Architektenwettbewerb sei ausgeschrieben.

