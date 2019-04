vor 37 Min.

Theater gibt Vorgeschmack auf Oper

zu „Written on Skin“

Nach der Uraufführung 2012 startete George Benjamins „Written on Skin“ einen Triumphzug über die europäischen Opernbühnen. Die Oper erzählt von Unterwerfung und Auflehnung, verstörenden Konsequenzen der Selbsterfahrung und den Grenzen der Macht, die Menschen sich über andere anmaßen. Am Donnerstag, 9. Mai, hat die Inszenierung, die Kay Metzger für das Landestheater Detmold erarbeitete und auch an der Königlichen Oper Stockholm aufgeführt wurde, im Theater Ulm Premiere. Es singen Dae-Hee Shin, Maria Rosendorfsky, Benno Schachtner, I Chiao Shih und Markus Francke, Michael Weiger dirigiert das Philharmonische Orchester.

Um Interessierten vorab einen Einblick in Werk und Inszenierung zu ermöglichen, gibt es zwei Begleitformate. Musiktheaterdramaturg Benjamin Künzel bietet einen zweiteiligen Workshop an: Im ersten Teil am Samstag, 27. April, um 17 Uhr erläutert Künzel Besonderheiten von Stück und Inszenierung. Im zweiten Teil am Samstag, 4. Mai, um 9.45 Uhr können die Teilnehmer bei einem Probenbesuch erste Eindrücke der Inszenierung gewinnen und bei einem anschließenden Gespräch in lockerer Atmosphäre Fragen stellen und Erfahrungen teilen. Treffpunkt für beide Termine ist die Theaterpforte.

Bei einer Matinee am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr im Foyer des Theaters informieren Regisseur und Intendant Kay Metzger, Ausstatterin Petra Mollérus sowie Mitglieder des Ensembles über das Stück und die Inszenierung.

Karten für den Workshop – sowohl für die Einzeltermine als auch als Kombi – und für die Matinee sind an der Theaterkasse oder direkt bei den jeweiligen Veranstaltungen erhältlich.

Für die Premiere von „Written on Skin“ am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr im Großen Haus, bei der auch der Komponist George Benjamin anwesend sein wird, gibt es noch Eintrittskarten. Diese sind an der Theaterkasse unter Telefon 0731/161-4444 oder online auf theater-ulm.de erhältlich. (az)

