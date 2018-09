01.10.2018

Theater startet zwei neue Literaturreihen

Ensemble liest an besonderen Orten

Ulm Im Oktober starten zwei neue literarische Reihen des Theaters Ulm. Am Dienstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr feiert „Literatur unter den Dächern der Stadt“ ihre Premiere. Bei diesem Format stellen Ensemblemitglieder dreimal pro Spielzeit in privaten Räumen von Theater- und Literaturfreunden Unterhaltsames, Anregendes und Spannungsvolles vor. Bei der ersten Veranstaltung in Kooperation mit der Buchhandlung Aegis lesen die Schauspieler Stephan Clemens, Gunther Nickles, Christel Mayr und Chefdramaturg Christian Katzschmann „Böse Märchen“ – Gruseliges und Groteskes aus der ersten Fassung von Grimms Hausmärchen. Ein Glas Wein gibt es dazu. Karten sind bei Aegis, Breite Gasse 2, und im Theater erhältlich. Beim Kartenkauf erfährt man auch den Ort der Lesung.

Bekannt ist die Lesebühne bereits bei der zweiten Lesereihe „Wort-Reich“ in der Kulturbuchhandlung Jastram. Dort gibt es einmal im Monat Literaturklassiker, unbekannte Bücherschätze und Novitäten rund um den Theaterspielplan, effektvoll arrangiert und von Lesekünstlern aus dem Theaterensemble vorgetragen. Der erste Termin für „Wort-Reich“ ist Mittwoch, 31. Oktober, um 19 Uhr. Dann heißt es „Tier trifft Mensch“ mit humorvollen, skurrilen Texten zu Katzenjammer und Affentheater. Karten gibt es ab sofort an der Theaterkasse und bei Jastram, Schuhhausgasse 8. (az)

