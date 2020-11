vor 53 Min.

Theater um Trump – jetzt auch auf der Bühne in Ulm

Plus Lebenszeichen aus dem Shutdown: Das Theater Ulm inszeniert das Anti-Trump-Stück „Auf dem Königsweg“ von Elfriede Jelinek – in einer Live-Stream-Videoinstallation. Regisseur Benjamin Junghans erklärt, was die Zuschauer erwartet.

Von Veronika Lintner

Fake-News-Gerüchte und Twitter-Tiraden, Wahlbetrugsvorwürfe und Kabinetts-Entlassungen am laufenden Band – nie war mehr Theater um das Weiße Haus in Washington D.C.. So schien es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Hauptfigur dieses Polit-Dramas, Donald J. Trump, auch als Figur auf der Theaterbühne verhandelt würde. Eine ergriff die Chance schon 2016, am Abend von Trumps Wahl: Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin, Dramatikerin, Bürgerschreck. Minuten, nachdem der TV-Entertainer seinen Sieg verkündete, begann die Österreicherin zu schreiben. Mit der für sie typischen Manie, Schärfe und Gedankentiefe. Von Zürich bis Hamburg und Berlin war „Am Königsweg“, Jelineks Trump-Stück, seit 2017 zu sehen – jetzt spielt es am Theater Ulm. Trotz Corona.

Für die Premiere muss vor allem das Internet funktionieren

Es ist der Montag vor der Premiere und Regisseur Benjamin Junghans scheint schwer gespannt: „Wir testen heute zum ersten Mal die Technik“, sagt er. Kameras und Kabel, alle Perspektiven, die Übertragung ins Internet. Alles muss funktionieren, damit der Live-Stream für das Stück über die Bühne gehen kann. Damit es am 26. November, 19.30 Uhr, seine Premiere erleben darf – endlich.

„Wir hatten den Probenprozess im März angefangen“, erinnert sich der junge Regisseur. Dann kam Corona. Nach einer zähen Pause nahm er im Herbst die Arbeit wieder auf mit dem Ensemble, Rudi Grieser, Marie Luisa Kerkhoff und Tini Prüfert. Zwei Wochen proben und hoffen, dann schlug der zweite Kultur-Shutdown ein. Aber Junghans hatte sich da schon gegen alle Fallstricke gerüstet: „Ich hatte im Hinterkopf schon ein paar Szenarien.“ Jetzt erwartet das Publikum, zu Hause an den Computern, ein digitales Format, ein Live-Stream über vier Kanäle. „Eigentlich ist das Stück sogar mehr als ein Stream, viel eher eine Form von Video-Installation.“

Benjamin Junghans, geboren 1993 bei Leipzig, begann 2016 sein Regiestudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg. Seinen Film „Keimzelle“ präsentierte er 2019 auf dem Dresdner Filmfest, neben dem Studium schuf er Beiträge für den Hörfunk, andere Medien sind ihm nicht fremd. Trotzdem: „Auch für mich ist das alles eine Premiere“, sagt der Regisseur. Das gebrauchsübliche Theater-Erlebnis – ein Raum, eine Bühne, ein Text – fordert Hartnäckigkeit von den Zuschauern, sagt Junghans. Vor allem bei massiven Kalibern, so schillernd und komplex, wie sie Jelinek schafft. Der Zuschauer liefert sich diesem Erlebnis ganz aus und das kann auch strapaziös werden. Andere Optionen bietet der Stream: Das Publikum hat die Wahl, kann zwischen Kamerablickwinkeln und Ausschnitten entscheiden – und so spielt „Am Königsweg“ auch mit der Ungeduld, mit dem nervösen, klickbereiten Zeigefinger auf der Maus.

Die Wahl des Mediums beeinflusst die Wirkung - auch in der Kultur

Ursprünglich wollte Junghans die Zuschauer im Ulmer Podium vor die Wahl stellen, dass sie sich in einzelne Gruppen aufteilen. Die Trennung schaffen jetzt die vier Kameras – so wie der mediale Dauerhagel um Trump die Massen spaltet. „Es gibt in diesem Jelinek-Text einen markanten Satz: ‚Jeder hat seine Fakten und jeder andere hat seine anderen Fakten.’ Und das wollen wir auch in der Aufführungssituation spiegeln.“

Für Junghans hat die Wahl des Mediums immer entscheidende Wirkung: „Ich konsumiere Kultur im Netz ganz anders.“ Ihm hat die Übersetzung ins Digitale gerade deshalb Spaß bereitet. Hier im Netz lässt sich das Phänomen auch am „Tatort“ verhandeln, dort wo die elektrische Wechselwirkung zwischen Trump und den Medien entsteht.

Was Jelinek dafür bietet, ist ein Text wie ein Block, reich an Anspielungen, Querverstrebungen, historischen Referenzen, aus dem der Regisseur etwas schnitzen muss. Junghans nennt es ein „Ineinander der Stimmen“, eine Fläche ohne konkrete Figuren und Rollenspiele. „Eigentlich steht der Text für sich. Unsere Aufgabe war es, eine Situation zu schaffen, in der er klingen kann“, sagt er. „Den ganzen Text zu lesen, dauert sechs Stunden, aber nach 45 Minuten ist man völlig erschlagen.“

Eine Reality-Show als Kulisse

Als Jelinek den Text begann, stand Trumps Präsidentschaft am Anfang. Doch welches Haltbarkeitsdatum trägt diese Figur? Ist sie literarisch nachhaltig und relevant – oder schon, für viele, ein schwindendes Schreckgespenst? Zumindest das Entsetzen, das er im Text herausspürt, fühlt sich für Junghans heute fast komisch an. Zu rasant entwickle sich die ganze Tragödie um Trump, allein zwischen Frühjahr und Herbst 2020 schlugen die Schlagzeilen zehn Haken. „Das Phänomen ist vielleicht schon so sehr präsent, dass eine gefährliche Form der Gewöhnung einsetzt. Die Tweets ziehen nur noch an einem vorüber“, sagt er. „Da haben wir gemerkt, dass wir in diesem Text tiefer graben müssen. Der greift in seinen vielen Schichten bis ins Urzeitalter zurück.“ Jelinek spinnt ihr Netz bis zu mythologischen Tyrannenfiguren, verhandelt das Ur-Prinzip von Herrschaft und Macht.

Von Beginn an hatte Junghans eine Reality-Show als Kulisse geplant: „Es geht um die Frage: Wie sehr leben wir heute in der Realität, oder in der ’Reality’? Wie weit greifen Popkultur und Populismus auf Politik über?“ Jetzt aber sagt er erst einmal „Klopf auf Holz“ vor der großen Probe, und er bereitet sich vor, auf das Theater um Trump.

Alle Infos und Karten zum digitalen Theater-Event, das auch am 28. und 29. November aufgeführt wird, gibt es unter www.theater-ulm.de

