vor 18 Min.

Theatergruppe "Lampenfieber" startet in die Spielzeit

Nach dem Jahreswechsel spielt die Holzheimer Theatergruppe „Lampenfieber“ fünf Mal „Wellness für Ku(h)wait“. Einige Akteure sind schon seit Jahrzehnten dabei.

Von Willi Baur

Wenn draußen die Temperaturen fallen, steigt bei der TSV-Theatergruppe in der Holzheimer Turnhalle die Vorfreude auf die neue Spielzeit. Das Lampenfieber auch, nach dem sich das Ensemble vor einigen Jahren benannt hat. Fünf Aufführungen des lustigen Dreiakters „Wellness für Ku(h)wait“ stehen nach dem Jahreswechsel an, vier davon sind schon fast ausverkauft.

„Das Publikum hatte in den vergangenen Jahren immer seinen Spaß“, vermutet Helmut Kölle als Grund für die ungewohnt frühe Kartennachfrage. Der 70-Jährige, der die Gruppe seit ihrer Gründung leitet und selbst seit rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne steht, kennt die Vorlieben der Besucher und ist auch diesmal vom Erfolg des Stücks überzeugt. Gleiches gilt für zwei Protagonisten aus dem näheren Umfeld des von Kölle verkörperten Hof- und Milchviehbesitzers: Margit Schlittmeier als Ehefrau des knorrig-sturen Alten und Heiner Braun in der Rolle des Knechts.

TSV-Theatergruppe "Lampenfieber" kommt in Holzheim gut an

Beide gehören ebenfalls seit Jahrzehnten zum Stammpersonal der Schauspielgruppe, Braun überdies zum engeren Führungskreis, zuständig unter anderem für die Auswahl der Stücke. „Autor ist wie im Vorjahr wieder Toni Lauerer. Auch dieser Dreiakter lebt fraglos vom Wortwitz“, meint der 60-Jährige, der nach eigener Aussage in den vergangenen 40 Jahren „immer in irgendeiner Rolle dabei“ war. Mit höchst unterschiedlichen Charakteren, vom Pfarrer über diverse Schlawiner bis zum feurigen Liebhaber. „Manche Rollen waren eine echte Herausforderung“, erinnert sich der komödiantisch durchaus Vorbelastete. Schon als Jugendlicher hat er auf der Bühne gespielt und gesungen. „Wie mein Vater eben, der mir das Talent wohl vererbt hat.“

Auch Margit Schlittmeier agierte schon häufig in Hauptrollen auf der TSV-Bühne, im Gegensatz zu Braun allerdings eher fixiert auf eine Typen-Schublade: „Meistens war es die brave Ehefrau“, sagt die Holzheimerin lachend. Sie hat als 20-Jährige debütiert und seither rund 30 Mal in 35 Jahren mitgespielt hat. Das aktuelle Stück mag sie ebenfalls: „Ein paar lokalspezifische Anspielungen sind auch dabei.“ Und das Lampenfieber? „Ziemlich“, gesteht Schlittmeier, „aber nur bis zum ersten Satz auf der Bühne“. Sicherheit gewinnt sie durch ein gründliches Rollenstudium, „am liebsten zuhause, allein und in Ruhe“. Hilfreich sei dabei ihr gutes Gedächtnis. Wichtig zudem: „Vor dem Auftritt pünktlich in der Maske sitzen, Vorbereitungen ohne Hektik.“

"Wellness für Ku(h)wait: Lustiger Dreiakter in Holzheim"

Allenfalls „etwas Magenziehen“ spürt Heiner Braun in dieser Phase. „Aber wenn ich einen Fuß auf die Bühne setze, ist das weg.“ Mit voller Konzentration auf die erste Szene kämpft er gegen das Kribbeln. Frühe Textsicherheit ist für ihn die Basis der Schauspielerei: „Dann ist der Kopf frei für Mimik, Bewegungen und die Abstimmung mit den Mitspielern.“ Üben, Proben, Auftritte – er ist wohl der Meistbeschäftigte im Ensemble. Denn Braun ist auch im Holzheimer Dreigesang und im Kirchenchor als Tenor gefragt. „Vier Abende pro Woche sind im Winter der Normalfall“, sagt er. „Aber auf Hauptrollen ist bei uns niemand abonniert, auch die erfahrensten Akteure nicht“, kommentiert Braun die aktuelle Besetzung. Vielmehr seien diesmal eher jüngere Kräfte damit betraut: Torsten Schweier und Michael Kraus.

Schließlich lege die Gruppe stets großen Wert auf die Nachwuchspflege. Mit Sarah Gerstlauer gibt es auch diesmal wieder eine junge Debütantin. „Schon bei der Vorauswahl der Stücke prüfen wir sie im Hinblick auf die bestmögliche Rollenbesetzung“, berichtet Heiner Braun. Allerdings mussten die Verantwortlichen diesmal personell umdisponieren, weil ein eingeplanter Mitspieler erkrankt war. Theater Kölle ist jedoch überzeugt: „Wir sind dennoch ideal besetzt.“

Fünf heitere Abende verspricht die Holzheimer TSV-Theatergruppe „Lampenfieber“ mit dem lustigen Dreiakter „Wellness für Ku(h)wait“ aus der Feder des routinierten Autors Toni Lauerer. Darsteller sind Helmut Kölle, Margit Schlittmeier, Torsten Schweier, Heiner Braun, Martin Ott, Hans-Dieter Gerstlauer, Sarah Gerstlauer, Birgit Barton, Marianne Jehle und Michael Kraus. Regie führt Peter Reißer, für das Bühnenbild sind Hans Riggenmann und sein Team verantwortlich, für die Technik Leo Burger. Zuständig für die Maske ist Nane Baader und als Souffleurin fungiert Martina Birka. Gespielt wird an folgenden Terminen: Samstag, 4. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 5., und Montag, 6. Januar, jeweils 18 Uhr; Freitag, 10. und Samstag, 11. Januar, jeweils 19.30 Uhr. Nur noch für die Aufführung am 6. Januar gibt es noch Karten im Vorverkauf bei der örtlichen VR-Bank. Für die anderen Vorstellungen gibt es nur noch einzelne Resttickets telefonisch bei Helmut Kölle (Tel. 07302/5779).

Lesen Sie auch: