Theken-Talk im Ulmer Roxy - über Weltmusik und neue "Lockdownsessions"

Plus In der Lockdown-Bar erzählt der Gitarrist Manne Schlaier, wie mitten in der Krise neue Ideen entstehen. Denn im Ulmer Roxy werden neue Songs aufgenommen.

Seit gut einem Jahr sorgt der Lockdown auch im Ulmer Kulturzentrum Roxy für ungewollte Stille. Mit den "Lockdownsessions" haben sich damals Künstler aus der Region, wie der Heavy-Metal-Gitarrist Andy Susemihl, der Hammondorgel-Virtuose Martin Meixner oder der Jazztrompeter Joo Kraus, gemeinsam gegen die Krise gestemmt. Grund genug für die Moderatorin Ariane Müller und das Team der Lockdown-Bar, dieser Aktion ein Special der Streaming-Show zu widmen.

Die "Lockdownsessions" im Roxy gehen in die Verlängerung

Nach dem Erfolg des Projektes kam es jüngst zur zweiten Auflage der "Lockdownsessions", diesmal mit dem Duo Manne Schlaier an der Gitarre und Thomas Hirt am Saxofon. Roxy-Mitarbeiterin Diana Mühlberger brachte es auf den Punkt: "Seit einem Jahr hat sich an der Situation für Künstler kaum etwas verändert - umso schöner ist es, dass hier im Roxy wieder etwas stattfindet." Gemeinsam mit Bläsern und Streichern des Ulmer Theaters wurden in der Werkshalle zwei neuen Stücke eingespielt.

Doch nicht nur musikalisch hatte Schlaier als Gast an der Bar Gesprächsstoff zu bieten: Schließlich spielte der Musiker in den vergangenen 30 Jahren in fast jedem Land dieser Erde. Weder im Jazz, im Ethno-Stil oder in der Weltmusik sei sein Stil einzuordnen, sagte Schlaier und erklärte, dass seine Musik ein ganz eigenes Genre darstelle: "Wir haben eine eigene Identität, für die man einen Begriff schaffen müsste." Der musikalische Leiter des Kammerorchesters, Kapellmeister Michael Weiger, erklärte die anspruchsvolle Zusammenarbeit mit dem Duo Schlaier und Hirt: "Es hat eine Zeit gebraucht, bis sich die unterschiedlichen Richtungen eingespielt hatten."

Der Magier Florian Zimmer kündigt sich für die Lockdown-Bar an

Ähnlich aufgeschlossen wie in der Musik gab sich Schlaier auch an der Lockdown-Bar, als Barkeeper Michl Brenner ihm einen Drink unter dem verheißungsvollen Namen "Sex on the Greek" auf die Theke stellte: "Der schmeckt süffig und lecker, obwohl ich gar keinen Alkohol trinke." Am kommenden Samstag nimmt der Magier Florian Zimmer an der Lockdown-Bar Platz. Als musikalischer Gast steht die Band Rikas auf der Bühne. Ebenfalls als Onlineformat öffnet das Roxy am Freitag, 9. April, seine Pforten mit der Moderatorin Wibke-J. Richter und der neuen Reihe mit dem Titel Improvision. Hier sollen sich Kabarett, Musik und Improcomedy zu einem turbulenten Abend vermischen, versprechen die Macher.

Lesen Sie auch: