Thomas Imbacher rückt in die Peri-Geschäftsführung auf

In der Gruppengeschäftsführung der Weißenhorner Firma Peri wird eine neue Stelle besetzt. Mit Wirkung zum 1. November 2019 übernimmt Thomas Imbacher, der bisherige Direktor der Vertriebsregion Zentraleuropa, das neu geschaffene Geschäftsführungsressort Innovation & Marketing.

Wie das Unternehmen mitteilt, ist Thomas Imbacher seit mehr als 30 Jahren bei Peri. Er begann seine Karriere 1987 mit einer Ausbildung zum technischen Zeichner. Nach einem Studium zum Bauingenieur folgten Stationen in der Anwendungstechnik, als Fachberater sowie in der Geschäftsleitung der Tochtergesellschaft Deutschland. Seit 2012 ist Imbacher als Direktor für die Länder der Vertriebsregion Zentraleuropa zuständig.

Peri erzielte 2018 einen Umsatz von fast 1,6 Milliarden Euro

Christian Schwörer, Vorsitzender des Beirates der Peri-Gruppe, wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Imbacher eine sehr erfahrene Führungskraft für diese Aufgabe gewinnen konnten. Im Laufe seiner Karriere hat er große Erfahrungen in vielen Bereichen unseres Peri-Geschäftes gesammelt.“ Schwörer zufolge verfügt Imbacher über ein tiefes Verständnis der Peri-Produkte und der Geschäftsmodelle des Schalungs- und Gerüstherstellers. „Und er kennt die Sichtweisen und Anforderungen unserer Kunden an Peri als Innovationsführer.“

Das Familienunternehmen mit Stammsitz in Weißenhorn erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von knapp 1,6 Milliarden Euro. Damit ist Peri nach eigenen Angaben international einer der größten Hersteller und Anbieter von Schalungs- und Gerüstsystemen. (az)

