Ehemaliger Amtsgerichtsdirektor und Kommunalpolitiker Thomas Mayer ist tot

Plus Thomas Mayer war Richter und Kommunalpolitiker aus Leidenschaft: Jetzt ist der frühere Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm im Alter von 67 Jahren gestorben.

Beim Interview kurz nach seiner Pensionierung im Frühjahr vorigen Jahres war Thomas Mayer voller Vorfreude. Er wollte mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen, im Haus und im Garten werkeln – und ein Buch schreiben. Stoff dafür hatte er im Laufe der Jahre genug gesammelt. Und natürlich wollte er weiter Kommunalpolitik machen, im Neu-Ulmer Stadtrat und im Kreistag. "So gern ich gearbeitet habe, so gern habe ich jetzt auch aufgehört", sagte er damals. Doch es war ihm nicht vergönnt, seinen Ruhestand lange zu genießen. Nach kurzer schwerer Krankheit ist Mayer jetzt im Alter von 67 Jahren gestorben.