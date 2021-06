Thomas Wörle wird Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball

Thomas Wörle wird neuer Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Mit ihm will der Verein den Sprung in die dritte Liga schaffen

Die Nachricht war am Wochenende schon durchgesickert, am Montag wurde sie auch offiziell bestätigt: Der gebürtige Krumbacher Thomas Wörle wird als Nachfolger von Holger Bachthaler neuer Cheftrainer des Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Der langjährige Trainer der Frauenmannschaft des FC Bayern München hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, innerhalb dieser Zeit will der Verein den Sprung in die dritte Liga schaffen.