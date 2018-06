vor 18 Min.

Ticketskandal um Sänger des WM-Lieds

So wurde das abgesagte Konzert in Neu-Ulm beworben.

Am vergangenen Samstag hätte US-Star Nicky Jam in der Ratiopharm-Arena auftreten sollen. Offenbar bleiben nun nach der Absage tausende Kartenbesitzer auf ihren Kosten sitzen.

Von Oliver Helmstädter

Der Interpret des offiziellen Songs der Fußballweltmeisterschaft sorgt für mächtig Frustration in Neu-Ulm: Am vergangenen Samstag hätte Nicky Jam, der zusammen mit Hollywoodstar Will Smith „Live It Up“ das Lied zur WM singt, in der Ratiopharm Arena auftreten sollen. Doch nun bleiben möglicherweise tausende Kartenkäufer auf ihren Kosten sitzen. „Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden“, teilte der Pressesprecher der Arena bereits am Donnerstag, 24. Mai, mit. Doch der Konzertveranstalter Starshine-Group, einer Firma mit Standorten in Miami (USA) und Fellbach bei Stuttgart ist offenbar in Schwierigkeiten.

Unter der offiziellen „Info-Line“ ist telefonisch niemand erreichbar. In einem auf Facebook veröffentlichten „Kündigungsstatement“ ist die Rede von einer „sehr schlechten gesundheitlichen Verfassung“ des Geschäftsführers, der einen „Herzanfall“ erlitten habe. Die Agentur, die den Grammy-Preisträger Nicky Jam vertritt, sei in „keiner Weise“ für die Absage verantwortlich. Michel Sprick (36), schillernder Chef von Starshine, hat in einem inzwischen wieder gelöschten Video unter Tränen von einer „halben Million Schulden“ gesprochen. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe von „Betroffenen des Ticketbetrugs“ mit fast 700 Mitgliedern ist es jedoch noch abrufbar.

„Jetzt habe ich alles verloren, was ich hab’“, sagt Sprick unter Tränen. Er habe den „falschen Leuten“ vertraut und sei allein für Nicky Jam mit 150000 Euro in Vorleistung gegangen. Er habe „alles verloren“ das Business sei voller „Lügner und Betrüger“. Firmen, die er über die Jahre hoch gezogen habe, hätten ihn „eiskalt abgezogen“. „Ich muss meine Firma schließen.“ Sprick richtet sich direkt an die Käufer und entschuldigt sich dafür, dass er das Geld an die geprellten Fans nicht zurück zahlen könne. „Ich habe alles versucht“, sagt Sprick, der in vier Monaten Vater wird, unter Tränen. Und: „Scheiß auf die halbe Million.“

Offiziell hat die Firma noch keine Insolvenz beantragt, zumindest findet sich kein Eintrag im öffentlich einsehbaren Insolvenzportal. Ist ein Veranstalter offiziell zahlungsunfähig, ist es nach Expertenmeinung wahrscheinlich, dass die Kunden auf ihren Tickets sitzen bleiben.

Wie Richard King, Sprecher der Neu-Ulmer Arena erklärt, seien die Karten für das Konzert ausschließlich über die Homepage von Starshine und nicht über gängige Portale wie etwa Eventim verkauft worden. Deswegen habe die Arena auch keinerlei Einfluss auf die Rückerstattung der Eintrittskarten, die offenbar zwischen 40 und 120 Euro kosteten. Für VIP-Tickets sollen sogar bis zu 200 Euro bezahlt worden sein. In der Vergangenheit hätten die Neu-Ulmer durchaus positive Erfahrungen mir Starshine gemacht: Ein Konzert des Latin-Stars Maluma im vergangenen Jahr besuchten 10500 Menschen in der Arena. Ein für den 29. Juli diesen Jahres angekündigtes „Latino Festival“ in Neu-Ulm sei ebenfalls abgesagt worden. Auch hier hatte der Vorverkauf bereits begonnen, Starshine bewirbt des Konzert noch immer im Internet, wenngleich die Ticket-Kauf-Funktion deaktiviert wurde. Auch hier melden sich via Facebook etliche Menschen, die nun wohl auf ihren Kosten sitzen bleiben.

Der Ärger ist groß und bahnt sich im Internet in vielen Kommentaren den Weg. Aus ganz Süddeutschland wollten offenbar Fans nach Neu-Ulm anreisen. „Auch wir haben Tickets für das Nicky Jam Konzert und der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm gekauft. Niemand hat uns darüber informiert, dass es ausfällt und bis heute haben wir auf die unzähligen E-Mails und Anrufe keine Antwort bekommen. Wir sind wirklich ratlos. Wir wollen unser Geld zurück“, beklagt sich etwa Eliana.

Mehrere Nicky-Jam-Fans wollen bereits Anzeigen bei der Polizei erstattet haben. Nicht nur Konzerte in Neu-Ulm sind betroffen, sondern auch in Köln. So hätte Nicky Jam eigentlich am Sonntag auch in der Kölner Lanxess-Arena auftreten sollen. Auch dieses Konzert wurde abgesagt.

Der Künstler:

In der Latino-Szene ist Nicky Jam (bürgerlich Nick Rivera Caminero) längst ein Star. Wenn die Fußball-WM in Russland in Kürze beginnt, wird der in Boston (USA) geborene Reggaeton-Sänger weltbekannt sein. Die offizielle WM-Hymne der FIFA zur Fußball-Weltmeisterschaft trägt den Titel „Live It Up“ und ist eine Zusammenarbeit von Nicky Jam, der Sängerin Era Istrefi und dem schauspielenden Rapper Will Smith, der mit den Filmreihe „Men in Black“ bekannt wurde. Für Smith ist es die erste Musikproduktion seit längerem. Das letzte Album von dem 49-Jährigen erschien im Jahr 2005. Gemeinsam werden die drei Künstler laut Sony-Music das Lied beim WM-Finale in Moskau am 15. Juli aufführen. (heo)

