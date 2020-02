12:00 Uhr

Tierquäler dankt Tierschützern im Gerichtssaal

Der Landwirt, in dessen Betrieb mehr als 1600 Schweine qualvoll verendet waren, wehrt sich vor dem Landgericht Ulm gegen das Urteil aus erster Instanz.

Von Michael Peter Bluhm

In viel zu engen Ställen eines Merklinger Schweinezüchters sind im Lauf von zwei Jahren mehr als 1600 Tiere auf elende Weise verendet. Entweder sie sie erstickten im beinhohen Kot, der sich über Monate angesammelt hatte, oder sie wurden Opfer des Tierkannibalismus, weil die Schweine zu verhungern drohten. Zweimal griff der Landwirt selbst in den Tötungsakt ein und erschlug zwei Schweine mit seinem Vorschlaghammer. Seit gestern beschäftigt sich die Berufungskammer des Ulmer Landgerichts mit dem in der jüngeren Justizgeschichte einmaligen Fall. Das Gericht muss prüfen, ob das Schöffengericht das Urteil im April vergangenen Jahres mit drei Jahren Freiheitsstrafe für den nicht vorbestraften Landwirt zu hoch angesetzt und ob der Mann lediglich eine Strafe zur Bewährung verdient hat.

Wie beim ersten Prozess protestierten am Mittwoch wieder rund 50 Tierschützer mit Transparenten („Tiere sind keine Nahrungsmittel, sondern Lebewesen“ – „Gefängnis für den Angeklagten“) vor dem Justizgebäude. Friedrich Mülln, Augsburger Aktivist gegen die Massentierhaltung, stimmte die Demonstranten ein. Er trat im ersten Verfahren als Hauptzeuge auf, weil er es war, der nachts in den Ställen Bilder gemacht hatte, um seine spätere Anzeige bei der Polizei zu begründen. Mülln ist Gründer des Augsburger Vereins „Soko Tierschutz“, der seit zwanzig Jahren für einen besseren Umgang mit den Tieren kämpft. Er war nach dem Einbruch mit einer niedrigen Geldstrafe belegt worden.

Prozess in Ulm: Schweinezüchter geht in Berufung gegen Urteil wegen Tierquälerei

Das Urteil des Ulmer Schöffengerichts war von ihm und seinen Mitstreitern mit Jubel aufgenommen worden. War es doch der erste Prozess in Deutschland, bei dem ein Tierschänder in einer industriellen Nutztierhaltung zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. In einer schriftlichen Erklärung, die die Verteidigerin gestern im Schwurgericht abgab, bedankte sich der Angeklagte für dieses Engagement. Es habe ihm die Augen geöffnet. In dem Schreiben führte er seine psychischen Belastungen und die beruflichen Belastungen in Verbindung mit der Tierhaltung auf. Ihm sei alles entglitten.

„Die Tierfotos schockierten mich“, führte der Mann aus und berichtete von seinen zahlreichen Aufenthalten in der Psychiatrie. Er schilderte: „Ich wollte auf Biegen und Brechen die Schweinezucht halten.“ Auch dann noch, als seine Massentierhaltung vor drei Jahren Besuch vom Veterinäramt bekam. Zwei Ärzte stellten erhebliche Mängel fest, verzichteten damals aber auf eine Anzeige. Die zahlreichen Auflagen des Amtes erfüllte der Mann zunächst, kaufte dann aber aus Gründen der Gewinnmaximierung wieder bis zu 4000 Schweine, um sie in den für diese Anzahl viel zu kleinen Räumlichkeiten mit toxischer Atemluft unterzubringen. Die Tiere waren so eng eingepfercht, dass sie sich kaum bewegen konnten. Es fehlte an allem. Dass in den nächsten vier Jahren mit einer Kontrolle des Veterinäramtes zu rechnen war, konnte der Landwirt nach seinen Erfahrungen ausschließen. Wäre der Aktivist Mülln nicht in die Ställe eingedrungen, wären möglicherweise wieder Tausende Schweine qualvoll ums Leben gekommen.

"Soko Tierschutz" deckte den Fall in Merklingen auf

Der Landwirt beschrieb auch, dass die Gerichtsentscheidung den Teufelskreis beendet habe, in dem er sich befunden habe: Der Mann darf keine Tiere mehr halten. Das landwirtschaftliche Unternehmen war seit Generation von der gleichen Familie geführt worden. Er habe die Massentierhaltung nur betrieben, um seine Familie mit drei Kindern zu ernähren. „Ich habe eine gerechte Strafe verdient“ schrieb er am Ende seiner Erklärung, in der er auch schilderte, wie er vor einigen Jahren vor dem Nichts stand. Damals sei sein Anwesen abgebrannt und er habe die von der Gemeinde versprochene finanzielle Hilfe nicht bekommen.

Seit gestern wird der Prozess erneut aufgerollt. Die Tierschützer verfolgen mit Spannung, ob das Urteil aus dem vergangenen Jahr Bestand hat.

Eine Mitschuld trage in diesem Fall auch der Verbraucher, der speziell in Deutschland das billigste Fleisch fordere und vom Markt entsprechend bedient werde, hatte der Schöffengerichtsvorsitzende im ersten Prozess gesagt. Insofern müsse sich jeder, der dem Angeklagten Vorwürfe macht, überlegen, ob er frei von moralischer Schuld sei.

In ganz Deutschland war über den ersten Prozess ausführlich berichtet worden. Das Urteil des Berufungsverfahrens wird am 19. Februar erwartet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen