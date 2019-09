25.09.2019

Tiny House in Attenhofen: Paar zieht Bauantrag zurück

Ähnlich wie das Modell auf diesem Bild sollte das Tiny House aussehen, dass Christina Strahl und Michael Putze auf einem Grundstück in Attenhofen aufstellen wollten.

Das Minihaus in Attenhofen wird vorerst nicht gebaut. Über die Form des Daches hatte es unterschiedliche Vorstellungen gegeben.

Am Mähderweg in Attenhofen wird vorerst kein Minihaus gebaut. Wie am Dienstagabend aus dem Landratsamt Neu-Ulm zu erfahren war, hat das Paar seinen Bauantrag für das Tiny House zurückgezogen. Näheres über die Entscheidung ist unbekannt, die Antragsteller Christina Strahl und Michael Putze waren bislang nicht zu erreichen.

Anwohner wollten das Tiny House nur mit Satteldach akzeptieren

Das Bauvorhaben hatte über Weißenhorn hinaus zuletzt mächtig für Wirbel gesorgt. Zum einen, weil solche mobilen Häuser in der Region noch selten sind. Zum anderen, weil Nachbarn Protest eingelegt hatten, nachdem der Weißenhorner Bauausschuss sein Einverständnis dafür gegeben hatte, dass das Tiny House mit Pultdach geplant werden darf. Wie berichtet, pochten einige Anlieger darauf, dass für das Minihaus ebenso strikte Vorgaben gelten wie einst für ihre eigenen Häuser.

Bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Wolfgang Fendt machten sie deutlich, dass sie das Tiny House nur mit Satteldach akzeptieren. Eigentlich erlaubt der Bebauungsplan in dem Gebiet nur diese Dachform. Aus praktischen und finanziellen Gründen bevorzugte das Paar allerdings ein Pultdach. Das Landratsamt hätte entscheiden müssen, ob das zulässig ist. (jsn)

