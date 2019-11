vor 55 Min.

Tipps für den Familienalltag

Bei den Neu-Ulmer Elternrunden halten Experten Vorträge zu verschiedenen Erziehungsfragen

Kinder auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu begleiten, bedeutet für Eltern häufig, viele kleine und große Herausforderungen im Familienalltag zu meistern. Sei es der erste Trotzanfall eines Kleinkindes oder die plötzlichen Stimmungsschwankungen eines Jugendlichen: Elternsein ist nicht immer einfach.

Um Eltern in diesen Lebensphasen zu unterstützen, bietet das Neu-Ulmer Familienzentrum in den kommenden Monaten noch zehn Erziehungsvorträge an. Die Themengebiete reichen hierbei von Fragen zu Babys und Kleinkindern bis zu Jugendthemen.

Die Stadt Neu-Ulm bietet in Kooperation mit dem Familienzentrum seit 15 Jahren diese Neu-Ulmer Elternrunden an. Das Veranstaltungsformat richtet sich an Eltern, Großeltern und Pädagogikinteressierte und widmet sich vor allem Familien- und Kinderthemen sowie Erziehungsfragen – in diesem Jahr mit neuem Format: Erstmals wird bis Juli pro Monat ein Termin angeboten.

Das Programm im Überblick:

19 bis 21 Uhr: „Typisch Trotzalter? Umgang mit trotzenden Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren.“ Referent ist Diplompsychologe Sven Beck, von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Katholischen Jugendfürsorge (KJF).

19 bis 21 Uhr: „Kinder brauchen Grenzen! Wie die Sicherheit von Grenzen Kinder frei werden lässt.“ Referent ist ebenfalls Sven Beck.

19 bis 21 Uhr: „Pubertät oder die Kunst einen Kaktus zu umarmen. Ideen für einen sinnvollen Umgang mit pubertierenden Jugendlichen.“ Auch hier ist Sven der Beck Referent.

10 bis 12 Uhr: „Auf den Anfang kommt es an – Stürmische Zeiten gemeinsam meistern. Wie kann ich meinem Baby von Anfang an helfen: beim Einschlafen, beim sich beruhigen, sich gut zu entwickeln?“ Referentin ist Eleonore Wolf, sie ist Diplom-Sozialpädagogin und systemische Therapeutin und bei der katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen Neu-Ulm tätig.

19 bis 21 Uhr: „Spielend sprechen lernen. Wie Sie Ihr Kind in seiner sprachlichen Entwicklung unterstützen können.“ Referent ist Stefan Langhorst und Bettina Weinmüller-Langhorst, Lehrlogopäde und Logopädin.

19 bis 21 Uhr: „Schutz vor sexuellen Übergriffen! Informationen, Anregungen und Austausch zum Thema.“ Referentin ist an diesem Abend Heilpädagogin Sabine Rühl-Wölflik von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der KJF.

19 bis 21 Uhr: „Hochsensible Kinder. Verstehen, begleiten und fördern.“ Referentin ist Christine Elisabeth Holzer, sie ist systemische Familientherapeutin.

18. Juni, 10 bis 12 Uhr: „Wenn der Abschied schmerzt. Wie kann ein behutsamer Übergang nach der Babypause unter Berücksichtigung der Bindungsforschung für Eltern und Kinder möglichst gut gelingen?“ An diesem Abend referiert erneut Eleonore Wolf.

19 bis 21 Uhr: „AD(H)S: Wenn Kinder und Eltern nicht zur Ruhe kommen. Information und Austausch.“ Psychologe Christian Hofmann von der interdisziplinären Frühförderstelle Kess ist an diesem Abend Referent. (az)

Eine vorherige Anmeldung zu den Elternrunden ist nicht erforderlich. Das ausführliche Programm ist auf der Homepage des Familienzentrums unter www.familienzentrum-neu-ulm.de abrufbar und liegt in öffentlichen Einrichtungen im Stadtgebiet aus. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Veranstaltung drei Euro.

Themen folgen