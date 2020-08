vor 46 Min.

Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Wohnmobil

Ein 48-jähriger Radfahrer starb am Freitagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil auf der Staatsstraße 2021 kurz vor der Illerbrücke in Neu-Ulm.

Ein Radfahrer ist am Freitagabend in Neu-Ulm tödlich verunglückt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 48-Jährige auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2021 in Richtung Neu-Ulm unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Illerbrücke vom Radweg ab und geriet auf die parallel verlaufende Fahrbahn. Dort versuchte ein entgegenkommender Fahrer eines Wohnmobils noch auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch nicht mehr gelang.

Das Wohnmobil erfasste den Radfahrer, der noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag - trotz des Eingreifens mehrerer Ersthelfer und eines Notarztes. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass nun ein Gutachter den Unfallhergang klären soll. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

