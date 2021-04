Tödlicher Unfall bei Blaustein: Motorradfahrer kracht in Gegenverkehr

Zwischen Herrlingen und Bollingen ist ein schwerer Unfall passiert. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Doch der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Tödlich verletzt hat sich ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Blaustein.

Kurz vor 18 Uhr war der Mann alleine vom Blausteiner Stadtteil Herrlingen in Richtung des Dornstadter Ortsteil Bollingen unterwegs. In einem kurvenreichen Waldstück verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, dort prallte er frontal in einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Unfall bei Bollingen: Motorradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Unfallzeugen und Ersthelfer kümmerten sich sofort um den schwerverstverletzten Motorradfahrer und um die beiden leichtverletzten 61-jährigen Insassen im Auto. Zwei Notärzte, die Besatzungen von zwei Rettungswagen und Ersthelfer des DRK übernahmen die medizinische Hilfe, konnten aber nicht verhindern, dass der 55-Jährige noch an der Unfallstelle wegen seiner schweren Verletzungen verstarb.

Vier Notfallseelsorger kamen an die Unfallstelle, um den Ersthelfer und den Rettungskräften zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Außerdem mussten sie gemeinsam mit Polizisten den Angehörigen die Nachricht über den Tod des Motorradfahrers überbringen.

Die Verkehrspolizei führte Ermittlungen zum Unfallhergang und sicherte die Spuren. Bis zur Bergung der beiden Unfallfahrzeuge war die Straße gut zwei Stunden voll gesperrt.

Lesen Sie dazu auch: