Tödlicher Unfall bei Pfuhl: Ergebnis der Obduktion liegt vor

Bei einem Unfall auf der NU8 bei Pfuhl wurde ein 20-Jähriger tödlich verletzt. Jetzt hat die Polizei das Ergebnis der Obduktion bekannt gegeben.

Bei der Obduktion wurde demnach festgestellt, dass der junge Mann zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Straße lag und vom Auto eines 32-Jährigen erfasst wurde. Zudem konnte durch die Rechtsmedizin Ulm ausgeschlossen werden, dass mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Abschließend müssten der Bericht des Unfallgutachters und das ausstehende Blutergebnis abgewartet werden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Junger Mann war vermutlich auf dem Heimweg vom Burlafinger Dorffest

Wie berichtet, war der 20-Jährige laut Polizei wohl auf dem Heimweg vom Burlafinger Dorffest, lief den Feldweg entlang der NU 8 zwischen Burlafingen und Pfuhl entlang. Wo er herkam und wo er hinwollte, will die Polizei noch im Detail herausfinden. Auf der Kreisstraße wurde er von einem Auto erfasst. Am Sonntag, 16. Juni, gegen 3.30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale in Kempten ein. Der Anrufer meldete einen leblos wirkenden Mann, der auf der Kreisstraße liege. Daraufhin wurden sofort Beamte der Neu-Ulmer Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Dennoch erlag der Mann noch am Auffindeort seinen schweren Verletzungen. Angerufen hatte die Polizei ein 32-Jähriger. Wie sich erst später heraus stellte, war er der Unfallfahrer. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet. (az)

